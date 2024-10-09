Дуже яскрава комета з хвостом завдовжки 18 млн км летить до Землі: коли її можна побачити (фото)

Існує ймовірність того, що комету C/2023 A3 можна буде побачити навіть неозброєним оком.

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Знаменита комета C/2023 A3, яка вперше за 80 тисяч років наближається до Землі, вже стала дуже яскравою, а тому за нею вже можна спостерігати в нічному небі. Але найкраще комета буде видна 12 жовтня, коли вона опиниться на найближчій відстані від Землі, пише Space.

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Наразі комета C/2023 A3, яку астрономи відкрили 2023 року, що має надзвичайно тривалий орбітальний період, який становить 80 000 років, наближається до Землі. Вона вже стала дуже яскравою і видно класичну кому та хвіст комети. Кома, тобто хмара газу та пилу, що оточують ядро цієї комети, має діаметр 209 000 км, а довжина хвоста становить 18 млн км.

Зараз комета C/2023 A3, яка продовжує свій шлях через внутрішню частину Сонячної системи, сяє так само яскраво, як найяскравіші зірки. Вчені вважають, що 10 і 11 жовтня після заходу Сонця її можна буде спостерігати у вечірньому небі. Поки що комету буде складно побачити неозброєним оком, адже її частково затьмарюватиме світло Сонця, тому для спостереження краще використовувати бінокль.

Наразі комета C/2023 A3, яку астрономи відкрили 2023 року, що має надзвичайно тривалий орбітальний період, який становить 80 000 років, наближається до Землі Фото: space.com

Найкраще комета C/2023 A3 буде видна у вечірньому небі з 12 жовтня до 26 жовтня. У цей час комета буде найбільшим видимим об'єктом у Сонячній системі і найближчим до Землі після Місяця.

Комета пройде найближче до Землі 12 жовтня і перебуватиме на відстані 70 669 230 км від нашої планети. Приблизно через 45 хвилин після заходу Сонця її буде видно над південно-західним горизонтом. Передбачається, що комету можна буде побачити неозброєним оком. Але для цього небо має бути темним, а поруч не повинно бути штучних джерел світла. Хоча завадити спостерігати за кометою може відбите світло Місяця, який стане повним 17 жовтня.

Комету C/2023 A3 запечатали астронавти МКС Фото: X (Twitter)

Протягом кількох вечорів після 12 жовтня є шанс побачити рідкісний "антихвіст" у комети. У той час як хвіст більшості комет зазвичай спрямований прямо від Сонця, іноді частинки пилу, випущені ядром комети, залишаються дрейфувати за орбітальною площиною комети. Коли Земля перетинає орбітальну площину комети, частина пилу повторно висвітлюється Сонцем і може виглядати як ще один хвіст, спрямований у бік нашої зірки.

Таким чином у комети може виникнути відразу два хвости, спрямовані в різні боки. Але насправді це всього лише оптична ілюзія, і ніякого додаткового хвоста в реальності немає.

Після 12 жовтня комета віддалятиметься як від Сонця, так і від Землі, тому вона ставатиме тьмянішою. Ще 16 жовтня вона буде такою ж яскравою, як і Полярна зірка, але потім її все важче буде побачити.

Передбачається, що після 26 жовтня комета C/2023 A3 повністю зникне з нашого поля зору і відправиться назад у дуже глибокий космос. Астрономи вважають, що ця довгоперіодична комета прилетіла з Хмари Оорта, тобто величезної сфери, що оточує Сонячну систему, де перебувають мільярди, а може й трильйони комет.

Як уже писав Фокус, потужний спалах класу Х на Сонці вдарив по Землі, і Америка занурилася в тишу. Новий сильний спалах з'явився в тій самій сонячній плямі, де минулого тижня виник найсильніший викид випромінювання та енергії з 2017 року.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше підтвердили наявність атмосфери у схожої за розміром на Землю планети, і виявили там водяну пару.