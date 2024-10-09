Очень яркая комета с хвостом длиной 18 млн км летит к Земле: когда ее можно увидеть (фото)

Существует вероятность того, что комету C/2023 A3 можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

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Знаменитая комета C/2023 A3, которая впервые за 80 тысяч лет приближается к Земле, уже стала очень яркой, а потому за ней уже можно наблюдать в ночном небе. Но лучше всего комета будет видна 12 октября, когда она окажется на самом близком расстоянии от Земли, пишет Space.

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В настоящее время комета C/2023 A3, которую астрономы открыли в 2023 году, имеющая чрезвычайно длительный орбитальный период, составляющий 80 000 лет, приближается к Земле. Она уже стала очень яркой и видны классическая кома и хвост кометы. Кома, то есть облако газа и пыли, окружающие ядро этой кометы, имеет диаметр 209 000 км, а длина хвоста составляет 18 млн км.

Сейчас комета C/2023 A3, которая продолжает свой путь через внутреннюю часть Солнечной системы, сияет также ярко, как самые яркие звезды. Ученые считают, что 10 и 11 октября после заката Солнца ее можно будет наблюдать в вечернем небе. Пока что комету будет сложно увидеть невооруженным глазом, ведь ее частично будет затмевать свет Солнца, поэтому для наблюдения лучше использовать бинокль.

В настоящее время комета C/2023 A3, которую астрономы открыли в 2023 году, имеющая чрезвычайно длительный орбитальный период, составляющий 80 000 лет, приближается к Земле Фото: space.com

Лучше всего комета C/2023 A3 будет видна в вечернем небе с 12 октября по 26 октября. В это время комета будет самым крупным видимым объектом в Солнечной системе и самым близким к Земле после Луны.

Комета пройдет ближе всего к Земле 12 октября и будет находиться на расстоянии 70 669 230 км от нашей планеты. Примерно через 45 минут после заката Солнца она будет видна над юго-западным горизонтом. Предполагается, что комету можно будет увидеть невооруженным глазом. Но для этого небо должно быть темным, а рядом не должно быть искусственных источников света. Хотя помешать наблюдать за кометой может отраженный свет Луны, которая станет полной 17 октября.

Комету C/2023 A3 запечатели астронавты МКС Фото: X (Twitter)

В течение нескольких вечеров после 12 октября есть шанс увидеть редкий "антихвост" у кометы. В то время как хвост большинства комет обычно направлен прямо от Cолнца, иногда частицы пыли, выпущенные ядром кометы, остаются дрейфовать за орбитальной плоскостью кометы. Когда Земля пересекает орбитальную плоскость кометы, часть пыли повторно освещается Солнцем и может выглядеть как еще один хвост, направленный в сторону нашей звезды.

Таким образом у кометы может возникнуть сразу два хвоста, направленный в разные стороны. Но на самом деле это всего лишь оптическая иллюзия, и никакого дополнительного хвоста в реальности нет.

После 12 октября комета будет удаляться как от Солнца, так и от Земли, поэтому она будет становиться более тусклой. Еще 16 октября она будет такой же яркой, как и Полярная звезда, но затем ее все тяжелее будет увидеть.

Предполагается, что после 26 октября комета C/2023 A3 полностью исчезнет из нашего поля зрения и отправится обратно в очень глубокий космос. Астрономы считают, что эта долгопериодическая комета прилетела из Облака Оорта, то есть огромной сферы, окружающей Солнечную систему, где находятся миллиарды, а может и триллионы комет.

Как уже писал Фокус, мощная вспышка класса Х на Солнце ударила по Земле, и Америка погрузилась в тишину. Новая сильная вспышка появилась в том же солнечном пятне, где на прошлой неделе возник самый сильный выброс излучения и энергии с 2017 года.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые подтвердили наличие атмосферы у похожей по размеру на Землю планеты, и обнаружили там водяной пар.