На похожей на Землю планете обнаружена вода: почему это важно для поисков внеземной жизни

Астрономы впервые подтвердили существование атмосферы у относительно небольшой планеты, где преобладают более тяжелые химические элементы, чем водород.

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Ученые выяснили, что уже известная планета GJ 9827 d, которая находится на расстоянии 98 световых лет от нас и почти в 2 раза больше Земли, является так называемым паровым миром. В ее атмосфере была обнаружена большая концентрация водяного пара, а также существование более тяжелых химических элементов, чем водород. Это открытие имеет большое значение для поисков внеземной жизни на планетах за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

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Экзопланета GJ 9827 d уже была предметом исследования ученых в ранее в этом году. С помощью космического телескопа Хаббл было подтверждено существеннее атмосферы у этой планеты и обнаружены признаки воды в ней. На данный момент, мир, который почти в 2 раза больше Земли, является самой маленькой известной планетой, имеющей атмосферу.

Теперь же ученые провели новое наблюдение за планетой GJ 9827 d с помощью космического телескопа Уэбб и выяснили, что вода представлена в виде пара и таким образом этот объект можно считать так называемым паровым миром.

Обнаружить атмосферу у относительно небольших планет намного сложнее, чем у более крупных каменистых миров и газовых гигантов. Еще сложнее обнаружить атмосферу, где доминирующим элементом является не водород, а более тяжелые химические элементы.

Новые данные показали, что в атмосфере GJ 9827 d присутствует не только много водяного пара, но и большая концентрация тяжелых химических элементов и соединений. Таким образом астрономы впервые обнаружили планету с тяжелой, богатой водой атмосферой, где намного меньше водорода, чем у других известных миров. Предполагается, что атмосфера планеты может быть богатой углекислым газом и азотом. Таким образом она более похожа на атмосферы планет земной группы, в том числе и на Землю.

Проблема в том, что GJ 9827 d находится слишком близко к своей звезде, а значит жизнь не могла там появиться. Температура на планете составляет примерно 350 градусов Цельсия. Тем не менее, по словам ученых, новое открытие является большим шагом вперед в поиске пригодных для жизни миров.

То, что на относительно небольшой планете находится богатая водой атмосфера, подтверждает гипотезу о том, что такие миры действительно существуют. Это значит, что можно обнаружить похожие на Землю планеты, которые являются пригодными для жизни.

Теперь астрономы намерены более тщательно изучить химический состав атмосферы планеты GJ 9827 d, чтобы точно определить из чего она состоит.

Как уже писал Фокус, обнаружена самая далекая галактика, похожая на Млечный Путь, которая нарушает теорию эволюции галактик в ранней Вселенной. Новая дисковая галактика меняет представление о том, как формировались такие объекты миллиарды лет назад.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, каким образом Марс превратился в непригодную для жизни планету. В этом помогли данные марсохода NASA.