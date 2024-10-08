Такого не может быть: обнаружена самая далекая галактика, похожая на Млечный Путь (фото)

Новая дисковая галактика меняет представление о том, как формировались такие объекты в ранней Вселенной.

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Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA нашли самую далекую, а значит самую древнюю галактику, похожую на Млечный Путь, из всех известных. Структура галактики такая же упорядоченная, как и у современных галактик, хотя теории эволюции этих объектов гласят, что они должны быть более хаотичными. Новое открытие может изменить представление об эволюции Вселенной. Результаты исследования приняты к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Interesting Engineering.

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Согласно современным представлениям об эволюции космоса, самые ранние галактики во Вселенной имели комковатую и хаотичную структуру. То есть они не были похожими на те галактики, которые существуют сейчас. Дело в том, что для того, чтобы галактика приобрела более упорядоченный вид, например, имела четко выраженные спиральные рукава, как у Млечного Пути, ей требуются миллиарды лет эволюции.

Самые ранние галактики сталкивались друг с другом и постепенно приобретали более гладкую и упорядоченную форму. Со времени многие из них становились похожими на такую же дисковую галактику, как и Млечный Путь.

Новое открытие противоречит теориям формирования галактик, ведь астрономы обнаружили самую далекую и самую древнюю дисковую галактику с упорядоченной структурой. Астрономы увидели ее такой, какой она была через 700 млн лет после Большого взрыва. Новая галактика получила название REBELS-25. Исходя из полученных данных, дисковая галактика эволюционировала намного быстрее, чем показывают текущие модели развития Вселенной.

Новая галактика получила название REBELS-25 Фото: ESO

Галактика REBELS-25 имеет много схожего с Млечным путем и наблюдения намекают на то, что она может также иметь вытянутую центральную перемычку, а также, возможно спиральные рукава. Центральная перемычка, которая в основном встречается в спиральных галактиках, представляет собой длинную узкую область звезд, которая простирается от ядра галактики до ее внешнего диска.

Чтобы подтвердить наличие таких структур, которые встречаются только у современных галактик, нужны новые наблюдения. Ученые говорят, что если такое повреждение будет обнаружено, то REBELS-25 станет самой далекой дисковой галактикой, в которой есть структуры, присущие только современным галактикам.

Узнать больше о REBELS-25 и других ранних спиральных галактиках может помочь астрономам понять, как изначально образовались галактики и как со временем менялась вся Вселенная.

Астрономы считают, что новое открытие может изменить наше представление об эволюции Вселенной в целом, а также о формировании самых ранних галактик.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA сделал важное открытие на Красной планете и ученые выяснили, как Марс стал непригодным для жизни. Ученые выяснили, как изменился климат на Марсе, что превратило планету из потенциально пригодного для жизни мира в мир, где жизнь не может существовать.

Также Фокус писал о том, что, согласно новому исследованию, Млечный Путь является частью более крупномасштабного объекта в космосе, чем астрономы предполагали ранее. Этот объект в 50 тысяч раз больше нашей галактики.