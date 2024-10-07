В 50 000 раз больше Млечного Пути: наша галактика — это часть большей структуры, чем считалось

Исследование предполагает, что Млечный Путь является частью еще большей структуры, чем Сверхскопление галактик Ланиакеа.

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Для того, чтобы определить положение Земли во Вселенной, важно знать, что мы живем в сложной космической схеме. Наша планета находится в Солнечной системе, она входит в состав галактики Млечный Путь, которая входит в Местную группу галактик, она является частью Сверхскопления Девы и эта структура входит в состав Сверхскопления Ланиакеа. Диаметр этой структуры оценивается в 500 млн световых лет. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, на основе наблюдений за космосом, пришли к выводу, что Млечный Путь и конечно же все вышеперечисленные объекты являются частью еще более крупной космической структуры под названием Сверхскопление Шепли, пишет Universe Today.

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Астрономы называют Сверхскопление Шепли бассейном притяжения. Это область, наполненная массой, которая действует, как аттрактор, то есть область гравитационного притяжения. Сверхскопление Шепли содержит огромное количество скоплений и групп галактик и здесь находится самая большая концентрация материи в локальной Вселенной.

Наша планета находится в Солнечной системе, она входит в состав галактики Млечный Путь Фото: NASA/JPL

Все галактики, а также темная материя, оказывают свое гравитационное влияние на Сверхскопление Шепли. Во Вселенной много таких бассейнов притяжения, и астрономы работают над их более точным исследованием, что должно помочь составить более точную карту крупнейших структур во Вселенной.

Авторы исследования измерили движения почти 56 000 галактик, чтобы лучше понять эти бассейны притяжения и их распределение в пространстве. По словам ученых, Вселенная похожа на огромную космическую паутину, в которой галактики находятся вдоль нитей путины и группируются в ее узлах, где гравитация стягивают их вместе. При этом галактики, как водный поток текут в космических бассейнах притяжения.

Вселенная похожа на огромную космическую паутину, в которой галактики находятся вдоль нитей путины и группируются в ее узлах, где гравитация стягивают их вместе Фото: phys.org

Исследование астрономов показало возможное изменение размера и масштаба нашего местного галактического бассейна притяжения, которым является Сверхскопление Ланиакеа. Оно имеет примерно 500 млн световых лет в диаметре. Движения других скоплений указывают на то, что есть более крупный аттрактор, направляющий поток скоплений. Ученые предполагают, что Млечный Путь может быть частью Сверхскопления Шепли, которое в 10 раз больше Сверхскопления Ланиакеа и в 50 000 раз больше Млечного Пути.

Сверхскопления Шепли появляется вдоль направления движения Местной группы галактик, куда входит Млечный Путь. Из-за этого ученые предположили, что оно может влиять на пекулярное движение нашей галактики. Интересно, что Сверхскопление Девы похоже движется к Сверхскоплению Шепли. Теперь ученые намерены провести новое исследование, чтобы подтвердить свои нынешние выводы.

Идея о том, что Сверхскопление Шепли является бассейном притяжения, к которому принадлежит Сверхскопление Ланиакеа, означает, что современные космологические модели не вполне объясняют его существование. Бассейны притяжения возникли во Вселенной вместе с космической паутиной на самом начальном этапе ее существования.

Как уже писал Фокус, в ранней Вселенной обнаружен ветер, дующий со скоростью 7,6 млн км/час, который является убийцей галактик. Астрономы обнаружили самый древний пример огромного ветра галактических масштабов, который создает сверхмассивная черная дыра.

Также Фокус писал о том, что, согласно новому исследованию, карликовая планета Церера в прошлом была океаническим миром.