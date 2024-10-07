Еще один водный мир: ученые сделали неожиданное открытие на карликовой планете Церера (фото)

Исследование предполагает, что ближайшая к нам карликовая планета Церера была океаническим миром и ее кора состоит на 90% из водяного льда.

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Самый большой объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером — это карликовая планета Церера. Раньше предполагалось, что ее кора состоит только на 30% из замерзшей воды, но новое исследование показывает, что она состоит на более, чем 90% из водяного льда. Используя данные космического аппарат Dawn, ученые обнаружили, что когда-то Церера была своеобразным океаническим миром, который замерз. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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Церера является самой близкой к Земле карликовой планетой и единственной карликовой планетой в Солнечной системе, которая не находится за орбитой Нептуна. Она имеет относительно небольшой размер: диаметр Цереры составляет 950 км, что более чем в 2 раза меньше, чем у Плутона, еще одной карликовой планеты.

Церера покрыта многочисленными кратерами, имеет неровную поверхность и предполагается, что там существуют криовулканы, которые извергают не магму, а жидкий лед. В 2015 и в 2016 годах Цереру, находясь на ее орбите, изучал космический аппарат Dawn и именно эти данные ученые использовали для своего исследования.

Церера покрыта многочисленными кратерами, имеет неровную поверхность и предполагается, что там существуют криовулканы Фото: wikipedia

Ранее считалось, что кора Цереры состоит только на 30% из водяного льда. Эти выводы были сделаны на основе изучения кратеров на поверхности карликовой планеты. Предполагалось, что из-за того, что поверхность Цереры очень неровная и покрыта большим количеством кратеров, то она не может содержать очень много водяного льда. Дело в том, что лед должен был постепенно деформировать поверхность и сделать ее более гладкой в результате перемещения.

Ранее считалось, что кора Цереры состоит только на 30% из водяного льда Фото: NASA

Теперь же ученые использовали данные миссии Dawn и моделирование для того, чтобы прийти к выводу, что на самом деле кора Цереры состоит на более, чем 90% из водяного льда. Дело в том, что, как показывает исследование, лед на Церере намного прочнее, чем предполагалось, ведь он имеет примеси из вязких горных пород. Таким образом на Церере сохраняется ее неровных ландшафт, покрытый кратерами.

Ученые считают, что водяной лед с примесями позволил ледяной коре почти не меняться в течение миллиардов лет. По словам авторов исследования, у поверхности Цереры много водяного льда, и кора является менее замерзшей на большой глубине.

Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землей Фото: Wikipedia

Авторы исследования говорят, что на Церере существует не просто водяной лед, а грязный лед, который в прошлом образовал океан. То есть в прошлом Церера, как считают ученые имела океан с водой, но она содержала разные примеси, а потому он не был полностью жидким. Когда океан замерз, то он образовал ледяную кору с небольшим количеством каменистого материала.

Если кора Цереры состоит на более чем 90% из водяного льда, то это дает возможность лучше понять некоторые океанические миры, покрытые льдом, которые существуют в Солнечной системе, говорят ученые. Речь идет о некоторых спутниках Юпитера, Сатурна и Урана.

Эти спутники имеют ледяную кору и как предполагается океаны с жидкой водой внутри. Океаны остаются в жидком виде из-за тепла, которое вырабатывается благодаря гравитационному взаимодействию спутников со своими планетами. Но Церера не вращается вокруг планеты, а значит внутри у нее не могло быть много тепла, поэтому океан был более вязким из-за низкой температуры, считают ученые.

Если эта теория подтвердится, то это означает, что океанические миры могут выглядеть не так, как их сейчас представляют ученые. Но подтвердить результаты нового исследования можно только с помощью новой миссии на Цереру. Посадочный модуль мог бы взять образцы из древнего океана, остатки которого находятся на поверхности карликовой планеты.

Как уже писал Фокус, ученые поставили точку в давнем споре о том, где на самом деле сформировалась Церера.

Также Фокус писал о том, что физики считают, что черные дыры скрываются внутри астероидов, спутников планет и даже Земли. Исследователи предложили искать неуловимые первичные черные дыры внутри разных объектов Солнечной системы.