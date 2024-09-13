Странная карликовая планета Церера: астрономы раcкрыли тайну ее происхождения (фото)

Ученые давно пытались выяснить, возникла ли Церера в главном поясе астероидов или прибыла туда из внешней части Солнечной системы.

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Астрономы использовали данные вышедшего из эксплуатации космического аппарата Dawn, чтобы раскрыть тайну происхождения странной карликовой планеты Церера, которая находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Space.

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Карликовая планета Церера вращается вокруг Солнца в главном поясе астероидов. Большинство теорий предполагает, что этот объект возник там же. Но Церера имеет некоторые странные особенности и благодаря этому она отличается от окружающих ее объектов.

Таким образом возникло предположение, что карликовая планета Церера диаметром 960 км на самом деле могла появиться во внешней части Солнечной системы, а затем переместилась в главный пояс астероидов.

По словам ученых, Церера – это не только самый крупный объект в поясе астероидов, но также имеет более сложную геологию, чем ее окружение. Например, как показали данные космического аппарата Dawn, который изучал Цереру в 2015 году, что там находится замороженный аммиак. Но это очень странно, ведь аммиак не может испаряться только вдали от Солнца, где меньше излучение нашей звезды. Если аммиак в стабильном состоянии находится на Церере, значит карликовая планета могла сформироваться дальше от того места, где она находится сейчас.

Церера – это не только самый крупный объект в поясе астероидов, но также имеет более сложную геологию, чем ее окружение Фото: NASA

Но ученые, изучившие данные, полученные при исследовании одного из самых старых кратеров на Церере (ему 450 млн лет) диаметром 64 км под названием Консус, пришли к выводу, что карликовая планета все же сформировалась именно в главном поясе астероидов.

На карликовой планете находятся вулканы, которые извергают не горячую лаву, а холодную ледяную грязь. Именно такой тип вулканизма управлял эволюцией Цереры на протяжении миллиардов лет, считают ученые. Изучение кратера Консус позволило обнаружить остатки соляного раствора, который поднялся на поверхность карликовой планеты из ее недр за миллиарды лет, в частности из жидкого слоя между мантией и корой.

Изучение кратера Консус позволило обнаружить остатки соляного раствора, который поднялся на поверхность карликовой планеты из ее недр за миллиарды лет, в частности из жидкого слоя между мантией и корой Фото: NASA

В то время как большинство соляных отложений, обнаруженных кратерах на Церере, являются почти белыми, в кратере Консус они имеют более желтоватый оттенок. Вероятно, эти отложения содержат много аммония, то есть разновидности аммиака с дополнительным ионом водорода.

Ранее считалось, что процесс, необходимый для создания аммония, не может происходить так близко к Солнцу, потому как аммиак быстро испаряется. Но теперь ученые связали аммоний с соляным раствором из недр Цереры, что подтверждает идею о том, что карликовая планета всегда находилась в поясе астероидов.

Астрономы считают, что строительные блоки аммония были частью материала, из которого была создана Церера. Поскольку аммоний не мог объединиться с другими веществами в мантии карликовой планеты, толстый слой аммония должен был накопиться в соляном растворе между мантией и корой. Этот слой аммония должен был протянуться через всю Цереру.

За миллиарды лет вулканы должны были доставить соляной раствор с аммонием в кору, а после появления кратеров от ударов астероидов аммоний стал видим на поверхности.

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