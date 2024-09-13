Второй спутник Земли: скоро у нашей планеты появится еще одна Луна (видео)

Новый объект, который вскоре будет вращаться вокруг Земли, обнаружили совсем недавно.

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Начиная с конца сентября у Земли будет сразу два естественных спутника – привычная нам Луна и маленький астероид, который будет вращаться вокруг нашей планеты в течение 53 дней. Это показывают результаты исследования, опубликованного в журнале Research Notes of the AAS, пишет Gizmodo.

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Маленький астероид, который почти на 2 месяца станет еще одним естественным спутником Земли был обнаружен 7 августа 2024 года и получил название 2024 PT5. Это астероид приближается к нашей планете по такой траектории, что временно будет захвачен гравитацией Земли и будет вращаться вокруг нее с 29 сентября по 25 ноября. Но на самом деле космический камень совершит всего лишь один оборот вокруг нашей планеты, а затем улетит дальше в космос. Астроном-любитель Тони Данн опубликовал в социальной сети X симуляцию движения астероида 2024 PT5 вокруг Земли в ближайшие месяцы.

По словам ученых, ширина 2024 PT5 составляет всего 10 м. Поэтому его не будет видно не то что невооруженным глазом, а даже с помощью домашних телескопов. Дело в том, что астероид будет иметь звездную величину 22, а это означает, что он очень тусклый. Для того, чтобы увидеть объект в космосе невооруженным глазом он должен иметь звездную величину 6, а лучше меньше.

По словам ученых, то, что у Земли на время появится еще одна Луна, не является чем-то необычным. Гравитация нашей планеты иногда притягивает к себе околоземные астероиды, которые становятся ее временными спутниками. Например, один такой объект вращался вокруг Земли с 2006 по 2007 год, еще один — с 2018 по 2020 год. Хотя некоторые астероиды могут быть притянуты гравитацией Земли ближе к планете, что заставляет их начать вращение вокруг нее, зачастую такие объекты не завершают даже один оборот и улетают дальше в космос.

Ученые предполагают, что 2024 PT5 принадлежит к группе околоземных астероидов под названием Арджуны, орбиты которых похожи на орбиту Земли. Расчеты астрономов показали, что в следующий раз астероид 2024 PT5 подлетит близко к Земле 9 января 2025 года, а затем такое же сближение произойдет только в 2055 году.

Как уже писал Фокус, физики впервые создали одномерный газ, состоящий из чистого света. Изучение поведения фотонных газов может помочь открыть некоторые пока неизвестные квантовые оптические эффекты.

Также Фокус писал об альтернативной космологической теории, которая противоречит теории Большого взрыва. Этой идее уже почти столетие, но недавно она снова стала актуальной после открытий странных галактик в ранней Вселенной.