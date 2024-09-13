Эйнштейн был против: что такое гипотеза старения света, отрицающая Большой взрыв

Гипотеза, которая отвергает увеличение размеров Вселенной, все еще имеет своих приверженцев, несмотря на то, что ей уже почти 100 лет.

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О том, что Вселенная увеличивается в размерах с помощью постоянного расширения впервые в 1929 году заявил астроном Эдвин Хаббл. Неоднократно это явление подтверждалось наблюдениями за космосом. Несмотря на это есть альтернатива теории Большого взрыва, известная как гипотеза старения света, которая предполагает, что космос вообще не расширяется. Идея о том, что Вселенная является статичной все еще имеет своих поклонников среди ученых, хотя ей уже почти 100 лет, пишет IFLScience.

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Теория Большого взрыва

Сейчас для измерения расстояния до далеких галактик и ускорения их удаления от нас используют такое явление, как красное смещение. То есть, чем дальше галактика от Земли, тем ее свет выглядит более красным. Это происходит из-за того, что длина волны света увеличивается по мере удаления объектов друг от друга, а значит она смещается в красную часть электромагнитного спектра.

В 1931 году астрофизик Жорж Леметр предложить теорию Большого взрыва. Считается, что это взрыв произошел 13,8 млрд лет назад и с тех пор космос начал расширяться, что делает и сейчас Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

В 1929 году астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что красное смещение галактик всегда пропорционально их расстоянию от Земли. Это значит, что чем дальше находится галактика, тем быстрее она ускоряется и быстрее удаляется от нас.

Это открытие привело к понимаю того, что Вселенная увеличивается в размерах с помощью постоянного расширения. На основе этого в 1931 году астрофизик Жорж Леметр предложить теорию Большого взрыва. Считается, что это взрыв произошел 13,8 млрд лет назад и с тех пор космос начал расширяться, что делает и сейчас.

Гипотеза старения света

Красное смещение галактик также привлекло внимание астрофизика Фрица Цвикки, которые также в 1929 году предложил свое объяснение этому явлению. Ученый считал, что красное смещение происходит из-за того, что фотоны, то есть частицы света, теряют свою энергию при перемещении в пространстве. Таким образом изменяется частота длины волны света и возникает красный оттенок.

Гипотеза старения света, предложенная Цвикки, утверждает, что более далекие галактики кажутся более красными, потому что их свет прошел большее расстояние, а значит потерял больше энергии. Гипотеза противоречит идее о том, что более далекие галактики движутся быстрее, чем более близкие к нам. Это означает, что на самом деле космос не расширяется, а Вселенная является статичной.

Гипотеза старения света, предложенная Цвикки, утверждает, что более далекие галактики кажутся более красными, потому что их свет прошел большее расстояние, а значит потерял больше энергии Фото: NASA

Большой взрыв против старения света

Если бы две противоречивые идеи сошлись на боксерском ринге, то явным победителем уже в первом раунде оказалась бы теория Большого взрыва. За последние почти 100 лет никакие наблюдения за космосом не показали, что фотоны теряют энергию при перемещении в пространстве.

В 1931 году Альберт Эйнштейн во время обсуждения гипотезы старения света с Цвикки, заявил, что никто не может получить представление о том, как происходит потеря энергии фотонами.

С другой стороны, обнаружение реликтового излучения, которое является энергетическим остатком Большого взрыва, а также наблюдения за колебаниями света, исходящими от сверхновых, доказали верность идеи Хаббла.

Несмотря на то, что почти 100 лет гипотеза старения света игнорировалась, недавно она снова "заявила" о себе и получила новых сторонников. Это произошло благодаря наблюдениям космического телескопа Уэбб за самыми ранними галактиками во Вселенной за последние 2 года.

Оказалось, что эти галактики, возникшие относительно скоро после Большого взрыва, имеют более сложную и развитую структуру, чем ожидалось. Таким образом некоторые ученые начали снова возвращаться к идее статичной Вселенной, которая не расширяется.

Но гипотеза старения света имеет свои недостатки, а потому некоторые астрономы считают, что ранние галактики имеют иное объяснение, не требующее отказа от Большого взрыва.

В то же время, как уже писал Фокус, новое исследование предлагает доказательства, что гипотеза старения света все же верна.

Также Фокус писал о том, что физики создали совершенно новую структуру света, которая может помочь здоровью людей. Ученые утверждают, что новая структура может иметь решающее значение для разработки новых лекарств и точной диагностики болезней.