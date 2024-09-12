Появилось подтверждение 100-летней гипотезе: открытие бросает вызов теории Большого взрыва

Авторы нового исследования на основе наблюдений за космосом пришли к выводу, что гипотеза старения света верна и Вселенная на самом деле не расширяется.

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Результаты недавнего наблюдения за космосом предполагают существование подтверждений давно отвергнутой 100-летней гипотезе, которая бросает вызов теории Большого взрыва. Выводы ученых опубликованы в журнале Particles, пишет Phys.

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Красное смещение галактик

Ученые использовали данные наблюдений разных телескопов за более 30 000 галактик, чтобы измерить их красное смещение на основе их расстояния от Земли. Считается, что если объект удаляется от Земли, то его свет перемещается в красную часть электромагнитного спектра и это называется красное смещение. Данное явление астрономы используют для оценки расстояния и скорости удаления галактик от нас.

В конце 20-х годов прошлого века астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что чем дальше находится от Земли галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Данное открытие привело к тому, что была создана теория Большого взрыва, согласно которой после своего рождения примерно 13,8 млрд лет назад Вселенная начала расширяться и продолжает делать это и сейчас.

Гипотеза старения света

Также в конце 20-х годов 20 века Фриц Цвикки предположил, что галактики, которые находятся дальше всего от Земли на самом деле не удаляются быстрее от нас. Таким образом ученый предложил альтернативное объяснение зависимости красного смещения от расстояния до галактик. Эта идея получила название гипотеза старения света.

Цвикки считал, что на самом деле красное смещение, которое наблюдают астрономы у далеких галактик, возникает не из-за того, что они двигаются. Астрономы считал, что красное смещение возникает из-за того, что частицы света, фотоны, которое выпускают галактики, просто теряют энергию во время длительного перемещения через космос. То есть, чем дальше находится галактика, тем дольше свету нужно лететь к Земле, а значит фотоны теряют больше энергии. Таким образом Цвикки предположил, что движение далеких галактик на самом деле является иллюзией. Гипотеза старения света предполагает, что Вселенная не расширяется, а является статичной.

Фриц Цвикки предположил, что галактики, которые находятся дальше всего от Земли на самом деле не удаляются быстрее от нас. Таким образом ученый предложил альтернативное объяснение зависимости красного смещения от расстояния до галактик. Эта идея получила название гипотеза старения света Фото: NASA

По словам авторов исследования, почти 100 лет гипотеза старения света отвергалась астрономами, ведь она противоречит общепринятой теории Большого взрыва. В то же время, посоле того, как в 2022 году начал свою работу космический телескоп Уэбб, некоторые астрономы начали задумываться о том, является ли теория Большого взрыва действительно верной.

Большого взрыва не было?

Исследователи говорят, что с помощью телескопа Уэбб удалось получить фотографии очень ранней Вселенной и самых первых галактик. Но эти галактики, вопреки существующим моделям не являются маленькими и неразвитыми. Данные показывают, что они большие и полностью сформированные. Получается, что если Большой взрыв произошел, как предполагают многие астрономы сейчас, то эти галактики должны быть старше самой Вселенной. Дело в том, что они существовали в полностью эволюционировавшем виде уже через несколько сотен миллионов лет после предполагаемого рождения Вселенной, хотя для этого им нужны были бы миллиарды лет.

Хотя данные телескопа Уэбб ставят под сомнение сам Большой взрыв, авторы исследования использовали постоянную скорость вращения Земли вокруг центра Млечного Пути, чтобы изучить красное смещение галактик, которые движутся с разной скоростью относительно нашей планеты. Таким образом ученые хотели проверить, как изменение красного смещения реагирует на изменение скорости.

Если Большой взрыв произошел, как предполагают многие астрономы сейчас, то эти галактики должны быть старше самой Вселенной Фото: Futurism

Отвергнутая гипотеза все же верна

Авторы исследования обнаружили, что что галактики, которые вращаются в противоположном направлении относительно Млечного Пути, имеют меньшее красное смещение по сравнению с галактиками, которые вращаются в том же направлении. Выяснилось, что разница в красном смещении увеличивается, когда галактики находятся дальше от нашей планеты.

Ученые говорят, что скорость вращения Земли относительно галактик является постоянной и причиной разного красного смещения является разное расстояние галактик от Земли. Таким образом, ученые пришли к выводу, красное смещение галактик меняется в зависимости от расстояния до них. И это является подтверждением гипотезы старения света.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое утверждает, что Большого взрыва не было и полученные данные наблюдений за космосом также согласуются с гипотезой старения света.

Также Фокус писал о том, что физики считают, что Эйнштейн немного ошибался относительно пространства-времени. Авторы исследования предполагают, что небольшое изменение теории относительности может открыть совершенно новый способ понимания реальности.