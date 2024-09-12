З'явилося підтвердження 100-річній гіпотезі: відкриття кидає виклик теорії Великого вибуху

Автори нового дослідження на основі спостережень за космосом дійшли висновку, що гіпотеза старіння світла правильна і Всесвіт насправді не розширюється.

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Результати недавнього спостереження за космосом припускають існування підтверджень давно відкинутої 100-річної гіпотези, яка кидає виклик теорії Великого вибуху. Висновки вчених опубліковані в журналі Particles, пише Phys.

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Червоне зміщення галактик

Учені використовували дані спостережень різних телескопів за понад 30 000 галактик, щоб виміряти їхнє червоне зміщення на основі їхньої відстані від Землі. Вважається, що якщо об'єкт віддаляється від Землі, то його світло переміщається в червону частину електромагнітного спектра, і це називається червоне зміщення. Це явище астрономи використовують для оцінки відстані і швидкості віддалення галактик від нас.

Наприкінці 20-х років минулого століття астроном Едвін Габбл виявив, що чим далі розташована від Землі галактика, то швидше вона віддаляється від нас. Це відкриття призвело до того, що було створено теорію Великого вибуху, згідно з якою після свого народження приблизно 13,8 млрд років тому Всесвіт почав розширюватися і продовжує робити це і зараз.

Гіпотеза старіння світла

Також наприкінці 20-х років 20 століття Фріц Цвіккі припустив, що галактики, які розташовані найдалі від Землі, насправді не віддаляються швидше від нас. Так учений запропонував альтернативне пояснення залежності червоного зміщення від відстані до галактик. Ця ідея отримала назву гіпотеза старіння світла.

Цвіккі вважав, що насправді червоний зсув, який спостерігають астрономи у далеких галактик, виникає не через те, що вони рухаються. Астроном вважав, що червоне зміщення виникає через те, що частинки світла, фотони, які випускають галактики, просто втрачають енергію під час тривалого переміщення через космос. Тобто, що далі розташована галактика, то довше світлу потрібно летіти до Землі, а отже фотони втрачають більше енергії. Так Цвіккі припустив, що рух далеких галактик насправді є ілюзією. Гіпотеза старіння світла передбачає, що Всесвіт не розширюється, а є статичним.

Фріц Цвіккі припустив, що галактики, які розташовані найдалі від Землі, насправді не віддаляються швидше від нас. Так учений запропонував альтернативне пояснення залежності червоного зміщення від відстані до галактик. Ця ідея отримала назву гіпотеза старіння світла Фото: NASA

За словами авторів дослідження, майже 100 років гіпотеза старіння світла відкидалася астрономами, адже вона суперечить загальноприйнятій теорії Великого вибуху. Водночас після того, як 2022 року розпочав свою роботу космічний телескоп Вебб, деякі астрономи почали замислюватися над тим, чи є теорія Великого вибуху справді правильною.

Великого вибуху не було?

Дослідники кажуть, що за допомогою телескопа Вебб вдалося отримати фото дуже раннього Всесвіту і найперших галактик. Але ці галактики, всупереч наявним моделям, не є маленькими і нерозвиненими. Дані показують, що вони великі та повністю сформовані. Виходить, що якщо Великий вибух стався, як припускають багато астрономів зараз, то ці галактики мають бути старшими за сам Всесвіт. Річ у тім, що вони існували в повністю еволюціонованому вигляді вже через кілька сотень мільйонів років після передбачуваного народження Всесвіту, хоча для цього їм потрібні були б мільярди років.

Хоча дані телескопа Вебб ставлять під сумнів сам Великий вибух, автори дослідження використовували сталу швидкість обертання Землі навколо центру Чумацького Шляху, щоб вивчити червоний зсув галактик, що рухаються з різною швидкістю щодо нашої планети. У такий спосіб вчені хотіли перевірити, як зміна червоного зміщення реагує на зміну швидкості.

Якщо Великий вибух стався, як припускають багато астрономів зараз, то ці галактики мають бути старшими за сам Всесвіт Фото: Futurism

Відкинута гіпотеза все ж правильна

Автори дослідження виявили, що галактики, які обертаються в протилежному напрямку щодо Чумацького Шляху, мають менший червоний зсув, як порівняти з галактиками, які обертаються в тому самому напрямку. З'ясувалося, що різниця в червоному зміщенні збільшується, коли галактики розташовані далі від нашої планети.

Науковці кажуть, що швидкість обертання Землі щодо галактик є постійною і причиною різного червоного зміщення є різна відстань галактик від Землі. Отже, вчені дійшли висновку, що червоний зсув галактик змінюється залежно від відстані до них. І це є підтвердженням гіпотези старіння світла.

Фокус уже писав про ще одне дослідження, яке стверджує, що Великого вибуху не було і отримані дані спостережень за космосом також узгоджуються з гіпотезою старіння світла.

Також Фокус писав про те, що фізики вважають, що Ейнштейн трохи помилявся щодо простору-часу. Автори дослідження припускають, що невелика зміна теорії відносності може відкрити абсолютно новий спосіб розуміння реальності.