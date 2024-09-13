Другий супутник Землі: скоро у нашої планети з'явиться ще один Місяць (відео)

Новий об'єкт, який незабаром обертатиметься навколо Землі, виявили зовсім недавно.

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Починаючи з кінця вересня Земля матиме одразу два природні супутники — звичний нам Місяць і маленький астероїд, який обертатиметься навколо нашої планети протягом 53 днів. Це показують результати дослідження, опублікованого в журналі Research Notes of the AAS, пише Gizmodo.

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Маленький астероїд, який майже на 2 місяці стане ще одним природним супутником Землі, був виявлений 7 серпня 2024 року і отримав назву 2024 PT5. Цей астероїд наближається до нашої планети за такою траєкторією, що тимчасово буде захоплений гравітацією Землі та обертатиметься навколо неї з 29 вересня по 25 листопада. Але насправді космічний камінь зробить лише один оберт навколо нашої планети, а потім полетить далі в космос. Астроном-любитель Тоні Данн опублікував у соціальній мережі X симуляцію руху астероїда 2024 PT5 навколо Землі в найближчі місяці.

За словами вчених, ширина 2024 PT5 становить лише 10 м. Тому його не буде видно не те що неозброєним оком, а навіть за допомогою домашніх телескопів. Річ у тім, що астероїд матиме зоряну величину 22, а це означає, що він дуже тьмяний. Для того, щоб побачити об'єкт у космосі неозброєним оком він повинен мати зоряну величину 6, а краще менше.

За словами вчених, те, що у Землі на деякий час з'явиться ще один Місяць, не є чимось незвичайним. Гравітація нашої планети іноді притягує до себе навколоземні астероїди, які стають її тимчасовими супутниками. Наприклад, один такий об'єкт обертався навколо Землі з 2006 по 2007 рік, ще один — з 2018 по 2020 рік. Хоча деякі астероїди можуть бути притягнуті гравітацією Землі ближче до планети, що змушує їх почати обертання навколо неї, найчастіше такі об'єкти не завершують навіть один оберт і відлітають далі в космос.

Учені припускають, що 2024 PT5 належить до групи навколоземних астероїдів під назвою Арджуни, орбіти яких схожі на орбіту Землі. Розрахунки астрономів засвідчили, що наступного разу астероїд 2024 PT5 підлетить близько до Землі 9 січня 2025 року, а потім таке саме зближення відбудеться тільки 2055 року.

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Також Фокус писав про альтернативну космологічну теорію, яка суперечить теорії Великого вибуху. Цій ідеї вже майже століття, але нещодавно вона знову стала актуальною після відкриттів дивних галактик у ранньому Всесвіті.