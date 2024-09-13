Создает золото и платину: аппарат NASA обнаружил взрыв в космосе в квинтиллион раз ярче Солнца

Маленький спутник BurstCube зафиксировал появление представителя самых мощных и жестоких космических взрывов во Вселенной.

Related video

Космический аппарат NASA BurstCube размером с коробку был запущен на орбиту вокруг Земли в апреле этого года для того, чтобы искать самые мощные и жестокие взрывы во Вселенной – короткие гамма-всплески. Ученые сообщили, что спутник обнаружил свой первый мощный гамма-всплеск в глубоком космосе. В результате таких событий создаются такие тяжелые элементы, как золото и платина, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как сообщили ученые из NASA, BurstCube обнаружил мощный гамма-всплеск в небольшом созвездии Микроскоп. Гамма-всплеск продолжался менее 2 секунд, но был в квинтиллион раз ярче Солнца. BurstCube предназначен для обнаружения коротких гамма-всплесков, которые длятся всего две секунды или меньше, но дают возможность изучить важные астрономические процессы.

BurstCube предназначен для обнаружения коротких гамма-всплесков, которые длятся всего две секунды или меньше, но дают возможность изучить важные астрономические процессы Фото: NASA

Гамма-всплески были впервые обнаружены в 1963 году, но до сих пор точных механизм появления очень ярких вспышек света остается загадкой для ученых. Короткие гамма-всплески обычно происходят, когда нейтронные звезды, которые являются сверхплотными остатками умерших массивных звезд, сталкиваются с другими нейтронными звездами или черными дырами. Во время этих слияний возникают не только самые мощные и яркие космические взрывы, но также и пульсации в ткани пространства-времени, известные как гравитационные волны.

Короткие гамма-всплески обычно происходят, когда нейтронные звезды, которые являются сверхплотными остатками умерших массивных звезд, сталкиваются с другими нейтронными звездами или черными дырами Фото: wikipedia

С помощью гамма-всплесков ученые могут получить больше информации о природе нейтронных звезд. Также гамма-всплески создают такие химические элементы, как золото и платина, а также йод и торий в качестве побочного продукта.

Спутник BurstCube имеет 4 детектора гамма-излучения, которые установлены таким образом, что дают возможность исследовать большой участок космоса и понимать направление, откуда пришел яркий свет. В апреле этого года с Международной космической станции на орбиту вокруг Земли были запущены сразу 4 спутника, среди которых и BurstCube. Но вскоре ученые обнаружили, что одна из двух солнечных панелей развернулась неправильно и закрыла собой прибор для правильного определения ориентации в космосе по звездам. Данный прибор необходим, чтобы спутник не мог находится на такой высоте, где сопротивление самой верхней части атмосферы Земли будет минимальным.

Согласно сообщению NASA, проблема с прибором определения ориентации привела к тому, что BurstCube в ближайшее время войдет в более нижние слои атмосферы и таким образом его миссия закончится не через год-полтора, как планировалось, а намного раньше. Тем не менее спутник пока продолжает свою научную деятельность и тестирует новые технологии для обнаружения гамма-всплесков.

Как уже писал Фокус, на Солнце появилась сильнейшая вспышка класса Х и ученые прогнозируют появление геомагнитной бури. После очередного извержения энергии в некоторых регионах Земли пропала радиосвязь.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли подтвердить давнюю гипотезу, которая отвергает возникновение Большого взрыва и расширение Вселенной.