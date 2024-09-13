На Солнце появилась сильнейшая вспышка класса Х: несколько дней будут геомагнитные бури (фото)

После очередного извержения энергии в некоторых регионах Земли пропала радиосвязь.

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На этой неделе на Солнце произошла серия вспышек разной мощности, самой сильной из которых оказалась вспышка класса Х, возникшая в четверг, 12 сентября. Ученые прогнозируют появление геомагнитных бурь в течение нескольких ближайших дней, пишет Space.

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Солнечная активность продолжает расти, а это значит, что на нашей звезде возникает больше солнечных пятен, регионов с более холодной плазмой и более высокой магнитной активностью, которые производят солнечные вспышки.

Эти события являются выбросами энергии и излучения, которые за считанные минуты достигают Земли, если планета находится на линии удара. Обычно в результате появления солнечных вспышек более высокого класса на Земле частично или полностью отличается радиосвязь. Вспышки часто возникают вместе с корональными выбросами массы или извержениями плазмы, которые достигают Земли за несколько дней и провоцируют появление геомагнитной бури. Такие бури могут продолжаться также несколько дней. Еще одним последствием солнечных вспышек является появление полярных сияний, которые могут возникать в более южных широтах, если класс вспышки высокий.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, которые наблюдают за космической погодой сообщили о том, что Землю уже накрыла геомагнитная буря в четверг, 12 сентября, которая продолжиться до конца дня 13 сентября. Она возникала в результате того, что потоки плазмы, выброшенные Солнце вместе со вспышками класса М 10 сентября, достигли Земли. Согласно измерениям, геомагнитная буря имеет уровень G3 по пятибалльной шкале.

На этой неделе на Солнце произошла серия вспышек разной мощности, самой сильной из которых оказалась вспышка класса Х, возникшая в четверг, 12 сентября Фото: NASA

В четверг, 12 сентября на Солнце возникла вспышка самого мощного класса Х (класс М идет перед ним). Ученые оценили ее как вспышку класса Х1.3. Цифры после класса вспышки указывают на ее потенциальную мощность. В результате данной вспышки на короткое время пропала радиосвязь по всей Африке, Европе и в некоторых частях Азии. По словам ученых, был зафиксирован выброс плазмы, и он достигнет Земли в субботу, 14 сентября, что приведет к появлению геомагнитной бури уровня G2 или G3. Эта буря также продолжится и в воскресенье, 15 сентября.

Солнечные вспышки на этой неделе возникли в двух солнечных пятнах под названием AR 3811 и AR 3814, которые направлены на Землю и являются очень активными. Это значит, что в ближайшие дни снова ожидаются вспышки класса М и Х, которые могут произойти вместе с корональными выбросами массы. А значит вероятность появления геомагнитных бурь на следующей неделе достаточно высокая.

Пока что самая мощная вспышка за последние несколько лет произошла в 2017 года и это было событие класса X13.3. Но данная вспышка имеет также несколько других рекордов, о которых уже писал Фокус.

Также напоминаем, что 12 сентября 2024 года состоялось историческое событие: впервые в открытый космос вышли двое космических туристов. Экипаж миссии SpaceX Polaris Dawn также установил рекорд дальности пилотируемых полетов в космос за последние полвека, как уже писал Фокус.