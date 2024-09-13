На Солнце появилась сильнейшая вспышка класса Х: несколько дней будут геомагнитные бури (фото)
После очередного извержения энергии в некоторых регионах Земли пропала радиосвязь.
На этой неделе на Солнце произошла серия вспышек разной мощности, самой сильной из которых оказалась вспышка класса Х, возникшая в четверг, 12 сентября. Ученые прогнозируют появление геомагнитных бурь в течение нескольких ближайших дней, пишет Space.
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Солнечная активность продолжает расти, а это значит, что на нашей звезде возникает больше солнечных пятен, регионов с более холодной плазмой и более высокой магнитной активностью, которые производят солнечные вспышки.
Эти события являются выбросами энергии и излучения, которые за считанные минуты достигают Земли, если планета находится на линии удара. Обычно в результате появления солнечных вспышек более высокого класса на Земле частично или полностью отличается радиосвязь. Вспышки часто возникают вместе с корональными выбросами массы или извержениями плазмы, которые достигают Земли за несколько дней и провоцируют появление геомагнитной бури. Такие бури могут продолжаться также несколько дней. Еще одним последствием солнечных вспышек является появление полярных сияний, которые могут возникать в более южных широтах, если класс вспышки высокий.
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, которые наблюдают за космической погодой сообщили о том, что Землю уже накрыла геомагнитная буря в четверг, 12 сентября, которая продолжиться до конца дня 13 сентября. Она возникала в результате того, что потоки плазмы, выброшенные Солнце вместе со вспышками класса М 10 сентября, достигли Земли. Согласно измерениям, геомагнитная буря имеет уровень G3 по пятибалльной шкале.
В четверг, 12 сентября на Солнце возникла вспышка самого мощного класса Х (класс М идет перед ним). Ученые оценили ее как вспышку класса Х1.3. Цифры после класса вспышки указывают на ее потенциальную мощность. В результате данной вспышки на короткое время пропала радиосвязь по всей Африке, Европе и в некоторых частях Азии. По словам ученых, был зафиксирован выброс плазмы, и он достигнет Земли в субботу, 14 сентября, что приведет к появлению геомагнитной бури уровня G2 или G3. Эта буря также продолжится и в воскресенье, 15 сентября.
Солнечные вспышки на этой неделе возникли в двух солнечных пятнах под названием AR 3811 и AR 3814, которые направлены на Землю и являются очень активными. Это значит, что в ближайшие дни снова ожидаются вспышки класса М и Х, которые могут произойти вместе с корональными выбросами массы. А значит вероятность появления геомагнитных бурь на следующей неделе достаточно высокая.
Пока что самая мощная вспышка за последние несколько лет произошла в 2017 года и это было событие класса X13.3. Но данная вспышка имеет также несколько других рекордов, о которых уже писал Фокус.
Также напоминаем, что 12 сентября 2024 года состоялось историческое событие: впервые в открытый космос вышли двое космических туристов. Экипаж миссии SpaceX Polaris Dawn также установил рекорд дальности пилотируемых полетов в космос за последние полвека, как уже писал Фокус.