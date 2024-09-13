На Сонці з'явився найсильніший спалах класу Х: кілька днів будуть геомагнітні бурі (фото)

Після чергового виверження енергії в деяких регіонах Землі зник радіозв'язок.

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Цього тижня на Сонці сталася серія спалахів різної потужності, найсильнішим з яких виявився спалах класу Х, що виник у четвер, 12 вересня. Учені прогнозують появу геомагнітних бур протягом кількох найближчих днів, пише Space.

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Сонячна активність продовжує зростати, а це значить, що на нашій зірці виникає більше сонячних плям, регіонів із холоднішою плазмою і вищою магнітною активністю, які виробляють сонячні спалахи.

Ці події є викидами енергії та випромінювання, які за лічені хвилини досягають Землі, якщо планета перебуває на лінії удару. Зазвичай унаслідок появи сонячних спалахів вищого класу на Землі частково або повністю відрізняється радіозв'язок. Спалахи часто виникають разом із корональними викидами маси або виверженнями плазми, які досягають Землі за кілька днів і провокують появу геомагнітної бурі. Такі бурі можуть тривати також кілька днів. Ще одним наслідком сонячних спалахів є поява полярних сяйв, які можуть виникати в більш південних широтах, якщо клас спалаху високий.

Науковці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, які спостерігають за космічною погодою, повідомили про те, що Землю вже накрила геомагнітна буря в четвер, 12 вересня, яка продовжиться до кінця дня 13 вересня. Вона виникала внаслідок того, що потоки плазми, викинуті Сонцем разом зі спалахами класу М 10 вересня, досягли Землі. Згідно з вимірюваннями, геомагнітна буря має рівень G3 за п'ятибальною шкалою.

Цього тижня на Сонці сталася серія спалахів різної потужності, найсильнішим з яких виявився спалах класу Х, що виник у четвер, 12 вересня Фото: NASA

У четвер, 12 вересня на Сонці виник спалах найпотужнішого класу Х (клас М йде перед ним). Вчені оцінили його як спалах класу Х1.3. Цифри після класу спалаху вказують на його потенційну потужність. Унаслідок цього спалаху на короткий час зник радіозв'язок по всій Африці, Європі та в деяких частинах Азії. За словами вчених, було зафіксовано викид плазми, і він досягне Землі в суботу, 14 вересня, що призведе до появи геомагнітної бурі рівня G2 або G3. Ця буря також продовжиться і в неділю, 15 вересня.

Сонячні спалахи цього тижня виникли у двох сонячних плямах під назвою AR 3811 і AR 3814, які спрямовані на Землю і є дуже активними. Це означає, що найближчими днями знову очікуються спалахи класу М і Х, які можуть відбутися разом із корональними викидами маси. А отже ймовірність появи геомагнітних бур наступного тижня досить висока.

Поки що найпотужніший спалах за останні кілька років стався 2017 року і це була подія класу X13.3. Але цей спалах має також кілька інших рекордів, про які вже писав Фокус.

Також нагадуємо, що 12 вересня 2024 року відбулася історична подія: вперше у відкритий космос вийшли двоє космічних туристів. Екіпаж місії SpaceX Polaris Dawn також встановив рекорд дальності пілотованих польотів у космос за останні півстоліття, як уже писав Фокус.