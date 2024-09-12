Непрофесіонали на орбіті: вперше в історії звичайні люди вийшли у відкритий космос (відео)

Екіпаж місії SpaceX Polaris Dawn уже двічі увійшов в історію космічних польотів.

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Непрофесійні астронавти місії Polaris Dawn, які вирушили на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на орбіту, здійснили вихід у відкритий космос. Він відбувся в четвер, 12 вересня 2024 року, на третій день п'ятиденної місії. Отже, уперше в історії звичайні люди, а не астронавти побували за межами космічного корабля на орбіті навколо Землі, пише Space.

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Корабель Crew Dragon із бізнесменом Джаредом Айзекманом, співробітницями SpaceX Сарою Гілліс і Анною Менон, а також колишнім пілотом ВПС США Скоттом Потітом вирушив на орбіту у вівторок, 10 вересня.

Корабель Crew Dragon із бізнесменом Джаредом Айзекманом, співробітницями SpaceX Сарою Гілліс і Анною Менон, а також колишнім пілотом ВПС США Скоттом Потітом вирушив на орбіту у вівторок, 10 вересня.

Через 15 годин польоту екіпаж місії Polaris Dawn увійшов в історію космічних польотів, як перші за 52 роки люди, що побували на висоті 1 400,7 км від поверхні Землі. Так далеко в космосі бували тільки астронавти місій "Аполлон", які літали на Місяць.

Вдруге екіпаж місії Polaris Dawn увійшов в історію після того, як корабель Crew Dragon опустився на висоту 737 км над поверхнею Землі й Айзекман, а потім Гілліс вийшли у відкритий космос. Ще жодна людина, крім астронавтів, не робила цього.

Вдруге екіпаж місії Polaris Dawn увійшов в історію після того, як корабель Crew Dragon опустився на висоту 737 км над поверхнею Землі і Айзекман, а потім Гілліс вийшли у відкритий космос

Під час виходу у відкритий космос Айзекман і Гілліс провели перевірку нових скафандрів компанії SpaceX у реальних умовах космосу. Ці скафандри легкі та гнучкі, але водночас забезпечують захист від суворих умов відкритого космосу.

Ці скафандри легкі та гнучкі, але водночас забезпечують захист від суворих умов відкритого космосу Фото: Starship

Ці скафандри компанія SpaceX планує використовувати під час не тільки майбутніх пілотованих місій на орбіту, а й у більш глибокий космос, зокрема на кораблях Starship. Фокус уже писав про особливості нових скафандрів SpaceX.

Спеціально для місії Polaris Dawn було проведено серйозну модифікацію космічного корабля Crew Dragon. Екіпаж зміг вийти з нього у відкритий космос завдяки новому спеціальному люку, який замінив типовий стикувальний вузол, необхідний для з'єднання з Міжнародною космічною станцією. Цей люк був оснащений сходами, а також поручнями та опорами для ніг.

Джаред Айзекман у відкритому космосі Фото: Starship

Екіпаж Polaris Dawn також тестує нову систему зв'язку, яка використовує лазери для зв'язку із супутниками Starlink компанії SpaceX. Також четверо цивільних астронавтів провели 36 різних наукових експериментів на борту космічного корабля. Експерименти ще проводитимуться до кінця місії. Деякі з них стосуються вивчення реакції організму людини на космічний політ. Екіпаж також пролетів через частини радіаційного поясу Землі, що дало можливість краще зрозуміти, як це випромінювання впливає на організм людини.

Сара Гілліс перед виходом у відкритий космос Фото: Starship

Четверо цивільних астронавтів мають повернутися на Землю на шостий день після старту. Корабель приводниться в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Як уже писав Фокус, з'явилося підтвердження 100-річної гіпотези і це відкриття кидає виклик теорії Великого вибуху. Автори нового дослідження на основі спостережень за космосом дійшли висновку, що гіпотеза старіння світла правильна і Всесвіт насправді не розширюється.

Також Фокус писав про те, що відкриття марсохода NASA на Марсі може свідчити про те, що на планеті дійсно існують інопланетні організми. Але вони точно відрізняються від більшості живих істот на Землі.