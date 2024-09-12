Не профессионалы на орбите: впервые в истории обычные люди вышли в открытый космос (видео)

Экипаж миссии SpaceX Polaris Dawn уже дважды вошел в историю космических полетов.

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Не профессиональные астронавты миссии Polaris Dawn, которые отправились на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на орбиту, совершили выход в открытый космос. Он состоялся в четверг, 12 сентября 2024 года, на третий день пятидневной миссии. Таким образом впервые в истории обычные люди, а не астронавты побывали за пределами космического корабля на орбите вокруг Земли, пишет Space.

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Корабль Crew Dragon с бизнесменом Джаредом Айзекманом, сотрудницами SpaceX Сарой Гиллис и Анной Менон, а также бывшим пилотом ВВС США Скоттом Потитом отправился на орбиту во вторник, 10 сентября.

Корабль Crew Dragon с бизнесменом Джаредом Айзекманом, сотрудницами SpaceX Сарой Гиллис и Анной Менон, а также бывшим пилотом ВВС США Скоттом Потитом отправился на орбиту во вторник, 10 сентября

Через 15 часов полета экипаж миссии Polaris Dawn вошел в историю космических полетов, как первые за 52 года люди, побывавшие на высоте 1 400,7 км от поверхности Земли. Так далеко в космосе бывали только астронавты миссий "Аполлон", летавшие на Луну.

Второй раз экипаж миссии Polaris Dawn вошел в историю после того, как корабль Crew Dragon опустился на высоту 737 км над поверхностью Земли и Айзекман, а затем Гиллис вышли в открытый космос. Еще ни один человек, кроме астронавтов, не делал этого.

Второй раз экипаж миссии Polaris Dawn вошел в историю после того, как корабль Crew Dragon опустился на высоту 737 км над поверхностью Земли и Айзекман, а затем Гиллис вышли в открытый космос

Во время выхода в открытый космос Айзекман и Гиллис провели проверку новых скафандров компании SpaceX в реальных условиях космоса. Эти скафандры легкие и гибкие, но в то же время обеспечивают защиту от суровых условий открытого космоса.

Эти скафандры легкие и гибкие, но в то же время обеспечивают защиту от суровых условий открытого космоса Фото: SpaceX

Данные скафандры компания SpaceX планирует использовать во время не только будущих пилотируемых миссий на орбиту, но и в более глубокий космос, в частности на кораблях Starship. Фокус уже писал про особенности новых скафандров SpaceX.

Специально для миссии Polaris Dawn была проведена серьезная модификация космического корабля Crew Dragon. Экипаж смог выйти из него в открытый космос благодаря новому специальному люку, который заменил типичный стыковочный узел, необходимый для соединения с Международной космической станцией. Этот люк был оснащен лестницей, а также поручнями и опорами для ног.

Джаред Айзекман в открытом космосе Фото: SpaceX

Экипаж Polaris Dawn также тестирует новую систему связи, которая использует лазеры для связи со спутниками Starlink компании SpaceX. Также четверо гражданских астронавтов провели 36 различных научных экспериментов на борту космического корабля. Эксперименты еще будут проводится до конца миссии. Некоторые из них касаются изучения реакции организма человека на космический полет. Экипаж также пролетел через части радиационного пояса Земли, что дало возможность лучше понять, как это излучение влияет на организм человека.

Сара Гиллис перед выходом в открытый космос Фото: SpaceX

Четверо гражданских астронавтов должны вернуться на Землю на шестой день после старта. Корабль приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Как уже писал Фокус, появилось подтверждение 100-летней гипотезе и это открытие бросает вызов теории Большого взрыва. Авторы нового исследования на основе наблюдений за космосом пришли к выводу, что гипотеза старения света верна и Вселенная на самом деле не расширяется.

Также Фокус писал о том, что открытие марсохода NASA на Марсе может указывать на то, что на планете действительно существуют инопланетные организмы. Но они точно отличаются от большинства живых существ на Земле.