На Марсе происходит что-то странное: или там существует жизнь, или неизвестная химия

Ученые пытаются понять, с чем связаны кратковременные выбросы метана из-под поверхности Красной планеты.

Related video

За последние 11 лет уже 8 раз марсоход Curiosity фиксировал неожиданные кратковременные выбросы метана из-под поверхности на Марсе. Каждый раз избыточное количество метана исчезало в течение нескольких месяцев. Предполагается, что причиной выбросов метана может быть необычная форма инопланетной жизни или же неизвестная химия. В любом случае, на Марсе происходит что-то странное, считает американский астрофизик Пол Саттер, который рассматривает вероятные объяснения тайны метана на Красной планете в статье для Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Метан является простейшим углеводородом и это бесцветный газ без запаха. Он состоит из одного атома углерода и четырех атомов водорода. Оба химических элемента очень хорошо распространены по всей Вселенной.

На Марсе много углерода и он образует углекислый газ, из которого в основном состоит тонкая атмосфера Красной планеты. На Марсе также много водорода. Обычно водород часто связан с другими элементами в химических соединениях. Чтобы появился метан, водород должен быть свободным.

На Земле свободный водород может возникать при взаимодействии воды с богатыми железом и магнием породами, в частности это касается минерала оливин. Этот минерал в большом количестве также обнаружили и на Марсе.

При правильных условиях свободный водород вступает в реакцию с углекислым газом и образуется метан. Но для того, чтобы это произошло на Марсе, на планете должна быть вода в жидком виде.

Хотя когда-то на планете было много воды, сейчас это пустынный засушливый мир. Вода в жидком виде на Марсе может находится только глубоко под поверхностью. Если вода там действительно есть, то она может вступать в реакцию с минералами и выделять водород. Затем водород может вступать в реакцию с углекислым газом и производить метан.

За последние 11 лет уже 8 раз марсоход Curiosity фиксировал неожиданные кратковременные выбросы метана из-под поверхности на Марсе. Каждый раз избыточное количество метана исчезало в течение нескольких месяцев Фото: NASA

Но что может вызывать внезапные выбросы метана, которые обнаружил марсоход Curiosity? С помощью геологических процессов объяснить это невозможно, ведь в отличие от Земли Марс не является геологически активной планетой.

Поэтому, возможно, на Марсе существует инопланетная жизнь, но такие существа находятся глубоко под поверхностью. Эта жизнь не может выжить за счет фотосинтеза, ведь нет достаточного количества света, и за счет кислорода, ведь его очень мало на Марсе. Поэтому любая потенциальная скрытая жизнь на Красной планете не похожа на большинство живых существ на Земле.

Но на нашей планете живут организмы, которые могут быть похожими на "марсиан". Они называются метаногены и эти одноклеточные организмы поглощают водород и выделяют метан. Таким образом именно марсианские метаногены могут производить избыточный метан на Марсе.

Уже известно, что выбросы метана на Красной планете, как правило, происходят сезонно. Поздней весной и в начале лета марсоход зафиксировал самые высокие уровни метана в атмосфере. Учитывая, то многие живые организмы естественным образом реагируют на сезонные изменения, то это может быть подтверждением того, что на Марсе может существовать инопланетная жизнь.

Но нет никаких других доказательств внеземной жизни на Марсе, а также нет признаков других побочных продуктов метаногенов, таких как избыточный уровень этана.

Что бы ни происходило на Марсе, ученым еще предстоит объяснить тайну метана и может быть обнаружить неизвестные химические процессы, если там все же нет жизни.

Как уже писал Фокус, сейчас на орбите находится самое большое количество людей в истории. Новый рекорд превзошел прошлый, установленный в 2023 году, на 2 человека.

Фокус также писал об исследовании, в рамках которого ученые попытались объяснить загадочные выбросы метана на Марсе.