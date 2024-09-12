Новый рекорд: сейчас на орбите находится самое большое количество людей в истории (видео)

Новый рекорд превзошел прошлый, установленный в 2023 году, на 2 человека.

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Сейчас на орбите вокруг Земли одновременно находится самое большое количество людей за всю историю космических полетов. Сразу 19 человек находятся в околоземном пространстве, а до этого рекордным значением было 17 человек, пишет Space.

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11 сентября 3 астронавта отправились на Международную космическую станцию (МКС) на борту российского корабля "Союз". Через несколько часов они прибыли на станцию и таким образом был установлен новый рекорд по количеству людей, которые одновременно пребывают на орбите. Если в 2023 году сразу 17 человек, одновременно находились в космосе, что было прошлым рекордом, то сейчас это количество увеличилось до 19.

На борту корабля "Союз" на МКС прилетели астронавт NASA Дон Петтит и россияне Овчинин и Иван Вагнер. Стоит сказать, что несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и введенные западными странами санкции против РФ, NASA продолжает сотрудничество с "Роскосмосом" на МКС. Также американские и российские астронавты продолжают летать в космос на кораблях США и РФ в составе интернациональных экипажей.

Три астронавта, которые прибыли на орбитальную станцию присоединились к экипажу МКС, состоящему из астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта, Джанетт Эппс, Трейси Колдуэлл-Дайсон, Барри Уилмора и Суниты Уильямс, а также россиян Николая Чубп, Александрп Гребенкина и Олега Кононенко.

Сейчас на орбите вокруг Земли одновременно находится самое большое количество людей за всю историю космических полетов Фото: NASA

Уилмор и Уильямс должны были вернуться на Землю еще в июне на борту космического корабля Starliner. Но у корабля возникли проблемы с двигателями на орбите, а потому NASA держало экипаж на МКС вместо восьми дней в течение трех месяцев, чтобы решить эту проблему. В итоге в NASA решили вернуть Starliner на Землю без астронавтов, которые вернуться домой на борту корабля SpaceX Crew Dragon в феврале следующего года. Фокус уже писал о том, как прошла посадка Starliner, а также о том, что как выяснилось, Уилмор и Уильямс могли все же вернуться домой еще 7 сентября.

Напоминаем, что на орбите также находится китайская космическая станция "Тяньгун". Уже много лет Китаю запрещено отправлять своих астронавтов на МКС, а потому страна построила свой космический аванпост. На этой станции в настоящее время находятся три китайских астронавта: Ли Цун, Ли Гуансу и Е Гуанфу.

Еще четыре человека на орбите находятся на борту космического корабля Crew Dragon, который выполняют историческую пятидневную миссию в космосе, которая называется Polaris Dawn. Как уже писал Фокус, этот экипаж состоит из космических туристов: Джареда Айзекмана, Анны Менон, Сары Гиллис и Скотта Потита. Эти люди уже побывали на высоте 1400 км над Землей, а это рекордное расстояние со времен лунной программы "Аполлон", завершившейся 52 года назад.

Считается, что настоящий космос начинается на высоте 100 км над Землей, хотя также существует мнение, что он начинается на высоте 80 км. Если брать последнее значение, то тогда рекорд одновременного пребывания людей в космосе был установлен в мае прошлого года и в январе 2024 года. Тогда к 14 астронавтам на орбите ненадолго присоединились на высоте чуть более 80 км 6 туристов на борту космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic. Таким образом одновременно в космосе находились 20 человек.

Если же считать, что космос начинается на высоте 100 км, то в декабре 2021 года был также достигнут рекордный показатель пребывания людей в космосе на уровне 19 человек. Это произошло благодаря тому, что к астронавтам на орбите ненадолго присоединились 6 туристов на борту корабля New Shepard компании Blue Origin.

Как уже писал Фокус, NASA снова удалось спасти "Вояджер-1" в межзвездном пространстве. 47-летний самый далекий аппарат NASA в который раз пришлось немного починить, чтобы он мог связываться с Землей.

Что касается рекордов, то, как уже писал Фокус, в сентябре 2017 года на Солнце произошла уникальная по многим параметрам вспышка. До сих пор ее рекордные показатели не были преодолены другими взрывами на нашей звезде.