Сложная ситуация: NASA снова удалось спасти "Вояджер-1" в межзвездном пространстве (фото)

47-летний самый далекий аппарат NASA в который раз пришлось немного починить, чтобы он мог связываться с Землей.

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Запущенный в 1977 году космический аппарат "Вояджер-1" покинул Солнечную систему 12 лет назад и сейчас находится в межзвездном пространстве. Это самый далекий исследовательский зонд человечества, который находится дальше, чем его напарник "Вояджер-2". За последние годы уже неоднократно ученым из NASA приходилось проводить дистанционный ремонт "Вояджер-1", чтобы он мог продолжать свою миссию и присылать данные из глубокого космоса. В этот раз у зонда возникли проблемы с двигателями, что не позволяло ему быть направленным точно на Землю во время отправки сообщений. Если бы ученым не удалось решить эту проблему, то "Вояджер-1" дальше летел бы в полном одиночестве без поддержки с Земли. Но к счастью, у ученых NASA получилось все исправить, пишет Space.

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Данные, которые присылает "Вояджер-1" имеют огромное значение для астрономии, ведь благодаря сообщениям зонда ученые получают больше информации о межзвездной среде. Это то место, которое находится за пределами Солнечной системы.

Вулкан на спутнике Юпитера Ио, впервые обнаруженный "Вояджером-1" Фото: NASA

Учитывая возраст аппарата не удивительно, что все его системы уже сильно устарели и изношены, хотя оставшиеся научные приборы еще функционируют. Уже более 20 лет постоянно засоряется топливная трубка двигателей "Вояджер-1" из-за побочного продукта в виде диоксида кремния в его топливных баках.

Таким увидел Юпитер "Вояджер-1" Фото: NASA

У зонда есть три двигательные системы: две предназначены для ориентации аппарата и одна – для коррекции траектории полета в космосе. Топливная трубка в двигательной системе для ориентации аппарата начала засоряться в 2022 году, поэтому данная функцию ученые возложили на вторую подобную систему. Она начала выходить из строя в 2018 году, а потому все маневры, которые касаются ориентации зонда в космосе, стала выполнять двигательная система, используемая для коррекции курса. Эти изменения ученые дистанционно внесли с Земли. Но и топливная трубка этой системы также стала сильно засоряться.

Таким увидел Сатурн "Вояджер-1" Фото: NASA

Таким образом "Вояджеру-1" стало все труднее и труднее находится в точно обращенном к Земле положении, когда он посылает свои сообщения. Чтобы решить эту проблему ученые из NASA решили снова включить одну из двигательных систем ориентации зонда, чтобы выровнять его в нужное положение.

Но у "Вояджер-1" уже не так хорошо работает его ядерный генератор, который обеспечивает зонд энергией, а потому нескорые обогреватели уже отключились. Они нужны для того, чтобы поддерживать нужную температуру приборов аппарата в очень холодном глубоком космосе.

Давно отключенная двигательная система была настолько холодной, то ее включение могло привести к повреждению космического аппарата. Но ученые выяснили, что если включить всего на час один из обогревателей, то этого будет достаточно для запуска двигательной системы ориентации и это не повредит зонду. В результате ученым удалось изменить направление "Вояджер-1" и теперь его антенны направлены точно на Землю.

NASA планирует поддерживать работу "Вояджер-1" по крайней мере до 2027 года Фото: NASA / JPL

NASA планирует поддерживать работу "Вояджер-1" по крайней мере до 2027 года, когда можно будет отметить 50-летие самого далекого человеческого аппарата в космосе.

Как уже писал Фокус, новый огромный вулкан, извергающий лаву, был обнаружен на спутнике Юпитера Ио. В период между исследованиями двух космических аппаратов, изучающих самый вулканический мир Солнечной системы, появился вулкан, выбрасывающий лаву на 100 километров.

Также Фокус писал о том, что огромный астероид Апофис все еще может столкнуться с Землей. Новое исследование показывает, что риск столкновения опасного астероида с нашей планетой все еще сохраняется, хотя считается, что камень должен пролететь мимо.