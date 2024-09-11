Новый огромный вулкан, извергающий лаву, был обнаружен на спутнике Юпитера Ио (фото)
В период между исследованиями двух космических аппаратов, изучающих самый вулканический мир Солнечной системы, появился вулкан, выбрасывающий лаву на 100 километров.
На спутнике Юпитера Ио появился новый вулкан с потоками лавы, которые распространяются на 100 км по поверхности. Он образовался за 27 лет, которые прошли между исследованиями вулканического мира двумя космическими аппаратами, пишет New Scientist.
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Астрономы впервые получили детальные фотографии самого вулканически активного мира в Солнечной системе, спутника Юпитера Ио, с помощью космического аппарата "Галилео". Он изучал Юпитер и его спутники в период с 1995-го по 2003 год.
Космический аппарат "Юнона", который вращается вокруг Юпитера с 2016 года, делал еще более детальные фотографии Ио в течение 2023 и 2024 годов. Таким образом были собраны данные о резких изменениях на поверхности спутника Юпитера со времен его исследования зондом "Галилео". Также аппарат "Юнона" смог лучше изучить северную и южную часть Ио, которые не смог хорошо исследовать "Галилео".
На фотографии зонда "Юнона", сделанной в феврале 2024 года, виден новый вулкан, которого не было на фотографии зонда "Галилео", сделанной в 1997 году. Длинные тонкие потоки лавы текут к западу и юго-западу от вулкана примерно на 100 км. К востоку от вулкана находится диффузное красное отложение размером примерно 60 на 90 км, которое, вероятно, является серой выброшенной из жерла вулкана.
Вулкан обнаружили при изучении данных зонда "Юнона" Майкл Рэвайн и его коллеги из американской компании Malin Space Science Systems, которая занимается созданием приборов для космических аппаратов. Об этом открытии Рэвайн сообщил на научной конференции Europlanet Science Congress, которое проходит в Берлине, столице Германии. Результаты исследования дают дополнительные доказательства того, насколько вулканически активным является спутник Ио.
Рэвайн и его команда также обнаружили несколько новых гор на Ио, некоторые из которых, по-видимому, имеют высоту 7 км и почти вертикальные склоны.Не все на конференции были убеждены, что такие крутые высокие структуры могут реально существовать, ведь это может быть неверная интерпретация изображений. Рэвайн не согласен с критиками и настаивает на том, что обнаруженные объекты действительно существуют.
Некоторые изменения на поверхности Ио также произошли между различными пролетами мимо спутника, которые совершил зонд "Юнона". Например, стало известно, что вокруг вулканического кратера на юго-западе спутника образовалось красное кольцо из серы шириной 1000 километров всего за 2 месяца в период между началом февраля и началом апреля 2024 года. Рэвайн считает, что эти выбросы серы похожи на другие подобные отложения на поверхности Ио.
Как уже писал Фокус, 7 лет назад на Солнце возникла самая быстрая и мощная вспышка и этот рекорд еще не побит. В сентябре 2017 года на Солнце появился до сих пор рекордный по многим параметрам взрыв.
Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, Луна не была создана в результате удара по Земле. Она, скорее всего, появилась в результате другого события, считают ученые.