Новый огромный вулкан, извергающий лаву, был обнаружен на спутнике Юпитера Ио (фото)

В период между исследованиями двух космических аппаратов, изучающих самый вулканический мир Солнечной системы, появился вулкан, выбрасывающий лаву на 100 километров.

Related video

На спутнике Юпитера Ио появился новый вулкан с потоками лавы, которые распространяются на 100 км по поверхности. Он образовался за 27 лет, которые прошли между исследованиями вулканического мира двумя космическими аппаратами, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы впервые получили детальные фотографии самого вулканически активного мира в Солнечной системе, спутника Юпитера Ио, с помощью космического аппарата "Галилео". Он изучал Юпитер и его спутники в период с 1995-го по 2003 год.

Космический аппарат "Юнона", который вращается вокруг Юпитера с 2016 года, делал еще более детальные фотографии Ио в течение 2023 и 2024 годов. Таким образом были собраны данные о резких изменениях на поверхности спутника Юпитера со времен его исследования зондом "Галилео". Также аппарат "Юнона" смог лучше изучить северную и южную часть Ио, которые не смог хорошо исследовать "Галилео".

На фотографии зонда "Юнона", сделанной в феврале 2024 года, виден новый вулкан, которого не было на фотографии зонда "Галилео", сделанной в 1997 году. Длинные тонкие потоки лавы текут к западу и юго-западу от вулкана примерно на 100 км. К востоку от вулкана находится диффузное красное отложение размером примерно 60 на 90 км, которое, вероятно, является серой выброшенной из жерла вулкана.

На фотографии зонда "Юнона", сделанной в феврале 2024 года (справа) виден новый вулкан, которого не было на фотографии зонда "Галилео", сделанной в 1997 году (слева) Фото: NASA

Вулкан обнаружили при изучении данных зонда "Юнона" Майкл Рэвайн и его коллеги из американской компании Malin Space Science Systems, которая занимается созданием приборов для космических аппаратов. Об этом открытии Рэвайн сообщил на научной конференции Europlanet Science Congress, которое проходит в Берлине, столице Германии. Результаты исследования дают дополнительные доказательства того, насколько вулканически активным является спутник Ио.

Рэвайн и его команда также обнаружили несколько новых гор на Ио, некоторые из которых, по-видимому, имеют высоту 7 км и почти вертикальные склоны.Не все на конференции были убеждены, что такие крутые высокие структуры могут реально существовать, ведь это может быть неверная интерпретация изображений. Рэвайн не согласен с критиками и настаивает на том, что обнаруженные объекты действительно существуют.

Самый вулканический мир в Солнечной системе - спутник Юпитера Ио Фото: NASA

Некоторые изменения на поверхности Ио также произошли между различными пролетами мимо спутника, которые совершил зонд "Юнона". Например, стало известно, что вокруг вулканического кратера на юго-западе спутника образовалось красное кольцо из серы шириной 1000 километров всего за 2 месяца в период между началом февраля и началом апреля 2024 года. Рэвайн считает, что эти выбросы серы похожи на другие подобные отложения на поверхности Ио.

Как уже писал Фокус, 7 лет назад на Солнце возникла самая быстрая и мощная вспышка и этот рекорд еще не побит. В сентябре 2017 года на Солнце появился до сих пор рекордный по многим параметрам взрыв.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, Луна не была создана в результате удара по Земле. Она, скорее всего, появилась в результате другого события, считают ученые.