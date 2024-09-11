Лучшая теория происхождения Луны не имеет доказательств: как же появился спутник Земли

Считается, что Луна была создана в результате гигантского удара по Земле, но ученые считают, что наш спутник мог быть создан другим способом.

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Согласно ведущей теории происхождения Луны, которая называется модель ударного формирования, в раннюю Землю примерно 4,5 млрд лет назад врезался объект размером с Марс. Это привело к выбросу большого количества обломков, которые объединились и превратились в то, что мы теперь знаем, как Луна. Данная тория объясняет, почему на Земле и Луне можно найти одинаковые минералы. Но новый анализ имеющихся геофизических и геохимических данных показывает, что нет абсолютно никаких однозначных доказательств того, что гигантское столкновение с Землей когда-либо было и что именно так образовалась Луна. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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Земля и Луна являются уникальными объектами в Солнечной системе. Это единственная система с двумя большими сферическими телами с различными ядрами. При этом Луна, если бы не была связана с Землей гравитацией, и находилась отдельно, могла бы считаться планетой, ведь она не намного меньше Меркурия.

Считается, что Луна сыграла важную роль в развитии жизни на Земле и если бы ее не было, то наша планета выглядела совсем по-другому. Луна помогает стабилизировать вращение Земли и создает приливы, которые помогают циркулировать океанам.

Из-за того, что Луна играет важную роль в истории Земли, ученые хотят понять точно, как она возникла. Модель ударного формирования Луны сейчас является лучшей теорией, объясняющей происхождение нашего спутника. В ранней Солнечной системе постоянно происходили столкновения разных объектов, о чем свидетельствуют, например, многочисленные кратеры на поверхности планет и их спутников. Поэтому вполне возможно, что огромный объект врезался в Землю и из выброшенных обломков возникла Луна 4,5 млрд лет назад.

Считается, что Луна сыграла важную роль в развитии жизни на Земле и если бы ее не было, то наша планета выглядела совсем по-другому Фото: NASA

Но авторы исследования, изучившие геофизические и геохимические данные, говорят, что проблема в том, что Земля и Луна слишком похожи. Соотношения изотопов разных химических элементов (изотопы – разные формы одного и того же элемента) идентичны в породах двух космических тел.

Но соотношения изотопов химических элементов сильно отличаются в разных планетарных материалах. Поэтому, если бы произошло ударное событие, то соотношения изотопов на Луне и Земли должны различаться. Но этого не обнаружили ученые. исходя из этого Луна могла быть создана каким-то другим способом.

Авторы исследования считают, что и Земля, и Луна могли быть созданы из одного итого же базового планетарного материала, а значит нет необходимости в ударном событии. Тем более, данные показывают, что два космических тела имеют почти одинаковый возраст и образовались очень близко друг к другу.

Ученые говорят, что мы не узнаем, как именно была создана Луна, пока не изучим породы, которые находятся глубоко внутри спутника Земли.

Как уже писал Фокус, появилось объяснение странной формы и ландшафта Марса, который не похож на другие планеты Солнечной системы. В отличие от других планет, Марс отчетливо трехосный, то есть он представляет собой эллипсоид с разными размерами по всем трем осям.

Также Фокус писал о том, что стали известны планы Китая по созданию базы на Луне, которая на самом деле будет представлять собой обширный объект, состоящий из нескольких компонентов.