Китай собирается создать базы по всей Луне: известны сроки выполнения проекта (видео)

Амбициозный проект состоит из двух этапов. В рамках первого будет создан основной аванпост Китая на Луне.

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Стали известны планы Китая по освоению Луны. Страна собирается построить основную базу на южном полюсе спутника Земли, а затем несколько баз в других местах на поверхности Луны, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изначально представленный в 2021 году проект Международной научной лунной станции (ILRS) возглавляли Китай и Россия. Планировалось, что в период между 2030 и 2035 годами с помощью запусков сверхтяжелых космических ракет на Луне будет построена базовая роботизированная станция.

Теперь же Китай взял на себя ведущую роль в проекте и представил новый план строительства своей базы на Луне, состоящий из двух этапов, на второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса в китайской провинции Аньхой.

По словам У Яньхуа, главного конструктора китайского проекта по исследованию дальнего космоса, который выступил перед СМИ, первый этап строительства лунной базы будет завершен примерно в 2035 году. Тогда рядом с южным полюсом Луны должна быть построена базовая станция проекта ILRS. Более расширенная версия лунной базы будет построена примерно к 2050 году.

Расширенная лунная база будет представлять собой сеть станций, включая орбитальную станцию, которые будут использовать ​​в качестве центрального узла станцию ​​на южном полюсе. Другие части базы будут построены на экваторе Луны и ее обратной стороне, сообщил У Яньхуа.

Так будет выглядеть китайская база на Луне

Также стало известно, что энергию китайская лунная база будет получать с помощью солнечных, радиоизотопных и ядерных генераторов. Планируется создать сеть связи Луна-Земля, а также высокоскоростные сети связи на поверхности Луны. Кроме того, на базе должны будут работать беспилотные аппараты дальнего действия.

По словам У Яньхуа, будущая расширенная версия базы ILRS может стать основой для подобного проекта на Марсе. В создании ILRS уже задействовано 13 стран мира, последней из которых к проекту присоединился Сенегал.

В то же время у NASA существует лунная программа "Артемида", в рамках которой должна состоятся первая за 52 года высадка астронавтов на Луну в 2026 году. Также эта программа предусматривает строительство лунной базы в районе южного полюса Луны уже в начале 2030-х годов.

Китай также собирается отравить, как и NASA, астронавтов на Луну, но в конце этого десятилетия.

Как уже писал Фокус, космический корабль компании SpaceX отправился на орбиту с экипажем миссии Polaris Dawn из не профессиональных астронавтов. В рамках миссии состоится первый в истории выход гражданского лица в открытый космос. Также экипаж побывает в космосе так далеко, где в последний раз люди бывали в 1972 году.

Также Фокус писал о том, по каким причинам на МКС не созданы комфортные условия для пребывания астронавтов на орбите в виде искусственной гравитации.