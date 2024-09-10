Китай збирається створити бази по всьому Місяцю: відомі терміни виконання проекту (відео)

Амбітний проект складається з двох етапів. У рамках першого буде створено основний аванпост Китаю на Місяці.

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Стали відомі плани Китаю з освоєння Місяця. Країна збирається побудувати основну базу на південному полюсі супутника Землі, а потім кілька баз в інших місцях на поверхні Місяця, пише Space.

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Спочатку представлений 2021 року проєкт Міжнародної наукової місячної станції (ILRS) очолювали Китай і Росія. Планували, що в період між 2030 і 2035 роками за допомогою запусків надважких космічних ракет на Місяці буде побудовано базову роботизовану станцію.

Тепер же Китай узяв на себе провідну роль у проєкті і представив новий план будівництва своєї бази на Місяці, що складається з двох етапів, на другій Міжнародній конференції з дослідження далекого космосу в китайській провінції Аньхой.

За словами У Яньхуа, головного конструктора китайського проєкту з дослідження далекого космосу, який виступив перед ЗМІ, перший етап будівництва місячної бази буде завершено приблизно 2035 року. Тоді поруч із південним полюсом Місяця має бути побудована базова станція проєкту ILRS. Більш розширена версія місячної бази буде побудована приблизно до 2050 року.

Розширена місячна база буде являти собою мережу станцій, включно з орбітальною станцією, які використовуватимуть як центральний вузол станцію на південному полюсі. Інші частини бази будуть побудовані на екваторі Місяця та його зворотному боці, повідомив У Яньхуа.

Так виглядатиме китайська база на Місяці

Також стало відомо, що енергію китайська місячна база отримуватиме за допомогою сонячних, радіоізотопних і ядерних генераторів. Планується створити мережу зв'язку Місяць-Земля, а також високошвидкісні мережі зв'язку на поверхні Місяця. Крім того, на базі повинні будуть працювати безпілотні апарати дальньої дії.

За словами У Яньхуа, майбутня розширена версія бази ILRS може стати основою для подібного проєкту на Марсі. У створенні ILRS уже задіяно 13 країн світу, останньою з яких до проєкту приєднався Сенегал.

Водночас у NASA існує місячна програма "Артеміда", у рамках якої має відбутися перша за 52 роки висадка астронавтів на Місяць у 2026 році. Також ця програма передбачає будівництво місячної бази в районі південного полюса Місяця вже на початку 2030-х років.

Китай також збирається отруїти, як і NASA, астронавтів на Місяць, але наприкінці цього десятиліття.

Як уже писав Фокус, космічний корабель компанії SpaceX вирушив на орбіту з екіпажем місії Polaris Dawn з непрофесійних астронавтів. У рамках місії відбудеться перший в історії вихід цивільної особи у відкритий космос. Також екіпаж побуває в космосі так далеко, де востаннє люди бували 1972 року.

Також Фокус писав про те, з яких причин на МКС не створено комфортних умов для перебування астронавтів на орбіті у вигляді штучної гравітації.