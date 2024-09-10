Люди не були так далеко в космосі вже 52 роки: місія Polaris Dawn успішно розпочалася (відео)

Космічний корабель компанії SpaceX вирушив на орбіту з екіпажем із непрофесійних астронавтів. У рамках місії відбудеться перший в історії вихід цивільної особи у відкритий космос.

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Місія Polaris Dawn може увійти в історію космічних польотів, якщо всі заплановані завдання буде виконано. 10 вересня ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 стартувала з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида, США. Вона вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon із чотирма непрофесійними астронавтами на борту. У рамках місії відбудеться перший в історії вихід цивільної особи у відкритий космос. Також ця місія знаменита тим, що вперше за 52 роки люди вирушили в космос настільки далеко. Востаннє тільки астронавти програми "Аполлон", які літали на Місяць, відлітали так далеко від Землі, пише Space.

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Спочатку планувалося, що місія Polaris Dawn вирушить у космос 26 серпня, потім дату старту перенесли на 27 серпня. Це було пов'язано з виявленими технічними проблемами у ракети Falcon 9. Після цього дата запуску в космос ще кілька разів переносилася через погану погоду. Нарешті космічний корабель компанії SpaceX було виведено на орбіту ракетою-носієм Falcon 9 у вівторок, 10 вересня.

Приблизно через 2 хвилини і 40 секунд після запуску основні двигуни ракети Falcon 9 вимкнулися, і прискорювач відокремився від другого ступеня, як і планувалося. Потім перший ступінь ракети приблизно через 9,5 хвилин приземлився на посадковому майданчику біля східного узбережжя Флориди.

Космічний корабель Crew Dragon відокремився від верхнього ступеня ракети Falcon 9 трохи більше ніж через 12 хвилин після запуску. Корабель вийшов на початкову еліптичну орбіту з максимальною висотою приблизно 1200 км і мінімальною висотою на рівні 190 км. Після кількох обертань навколо Землі космічний корабель має вийти на висоту 1400 км. На такій відстані за останні 52 роки не бувала жодна людина. Востаннє так далеко від Землі перебували тільки астронавти місячної програми "Аполлон" у 1972 році.

До складу екіпажу історичної місії Polaris Dawn входять:

мільярдер Джаред Айзекман, який є командиром корабля і спонсором цієї місії;

співробітники компанії SpaceX Анна Менон і Сара Гілліс;

підполковник ВПС США у відставці Скотт Потіт.

Космічний корабель Crew Dragon відокремився від верхнього ступеня ракети Falcon 9 трохи більше ніж через 12 хвилин після запуску Фото: Starship

Цей квартет проведе наступні 5 днів у космосі, проводячи кілька десятків наукових експериментів. Через два дні корабель Crew Dragon змінить свою орбіту і почне обертатися над Землею на висоті 700 км. На цій висоті корабель перебуватиме до повернення додому. Також на цій висоті відбудеться перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта на третій день польоту. Цими героями стануть Айзейкман і Гілліс. Під час виходу у відкритий космос буде проведено тестування нового скафандра компанії SpaceX.

Екіпаж місії Polaris Dawn Фото: Starship

З огляду на той факт, що у Crew Dragon немає шлюзу, під час виходу у відритий космос, внутрішня частина корабля буде піддаватися впливу вакууму космосу. Тому Менон і Потіт будуть одягнені також у скафандри.

Айзейкман і Гілліс будуть по черзі виходити з Crew Dragon, щоб перевірити функціональність і маневреність своїх скафандрів. Загалом вихід у відкритий космос під час місії Polaris Dawn триватиме приблизно 2 години.

На четвертий день польоту заплановано передачу повідомлення з космосу на Землю за допомогою інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX. Останній день місія буде присвячена підготовці до повернення на Землю за умови, що інші цілі місії будуть виконані до цього моменту. Корабель Crew Dragon має повернутися додому через 6 днів і спуститься на парашутах в Атлантичний океан біля берегів Флориди.

Як уже писав Фокус, деякі вчені вважають місію Polaris Dawn дуже ризикованою і для цього називають свої причини.

Також Фокус писав про те, чому на Міжнародній космічній станції немає штучної гравітації. Існує кілька важливих причин, чому астронавти на орбіті не можуть перебувати в тих самих умовах, що й на Землі.