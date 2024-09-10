Люди не были так далеко в космосе уже 52 года: миссия Polaris Dawn успешно началась (видео)

Космический корабль компании SpaceX отправился на орбиту с экипажем из не профессиональных астронавтов. В рамках миссии состоится первый в истории выход гражданского лица в открытый космос.

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Миссия Polaris Dawn может войти в историю космических полетов, если все запланированные задачи будут выполнены. 10 сентября ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 стартовала из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, США. Она вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon c четырьмя не профессиональными астронавтами на борту. В рамках миссии состоится первый в истории выход гражданского лица в открытый космос. Также эта миссия знаменита тем, что впервые за 52 года люди отправились в космос настолько далеко. Последний раз только астронавты программы "Аполлон", летавшие на Луну, улетали так далеко от Земли, пишет Space.

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Изначально планировалось, что миссия Polaris Dawn отправится в космос 26 августа, затем дату старта перенесли на 27 августа. Это было связано с обнаруженными техническими проблемами у ракеты Falcon 9. После этого дата запуска в космос еще несколько раз переносилась из-за плохой погоды. Наконец-то космический корабль компании SpaceX был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 во вторник, 10 сентября.

Примерно через 2 минуты и 40 секунд после запуска основные двигатели ракеты Falcon 9 отключились, и ускоритель отделился от второй ступени, как и планировалось. Затем первая ступень ракеты примерно через 9,5 минут приземлилась на посадочной площадке у восточного побережья Флориды.

Космический корабль Crew Dragon отделился от верхней ступени ракеты Falcon 9 чуть более чем через 12 минут после запуска. Корабль вышел на начальную эллиптическую орбиту с максимальной высотой примерно 1200 км и минимальной высотой на уровне 190 км. После нескольких вращений вокруг Земли космический корабль должен выйти на высоту 1400 км. На таком расстоянии за последние 52 года не бывал ни один человек. В последний раз так далеко от Земли находились только астронавты лунной программы "Аполлон" в 1972 году.

Во став экипажа исторической миссии Polaris Dawn входят:

миллиардер Джаред Айзекман, который является командиром корабля и спонсором данной миссии;

сотрудники компании SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис;

подполковник ВВС США в отставке Скотт Потит.

Космический корабль Crew Dragon отделился от верхней ступени ракеты Falcon 9 чуть более чем через 12 минут после запуска Фото: SpaceX

Этот квартет проведет следующие 5 дней в космосе, проводя несколько десятков научных экспериментов. Через два дня корабль Crew Dragon изменит свою орбиту и начнет вращаться над Землей на высоте 700 км. На этой высоте корабль будет находится до возвращения домой. Также на этой высоте состоится первый в истории выход в открытый космос не профессионального астронавта на третий день полета. Этими героями станут Айзейкман и Гиллис. Во время выхода в открытый космос будет проведено тестирование нового скафандра компании SpaceX.

Экипаж миссии Polaris Dawn Фото: SpaceX

Учитывая тот факт, что у Crew Dragon нет шлюза, во время выхода в отрытый космос, внутренняя часть корабля будет подвергаться воздействию вакуума космоса. Поэтому Менон и Потит будут одеты также в скафандры.

Айзейкман и Гиллис будут по очереди выходить из Crew Dragon, чтобы проверить функциональность и маневренность своих скафандров. В общей сложности выход в открытый космос во время миссии Polaris Dawn продлится примерно 2 часа.

На четвертый день полета запланирована передача сообщения из космоса на Землю с помощью интернет-спутников Starlink компании SpaceX. Последний день миссия будет посвящен подготовке к возвращению на Землю при условии, что остальные цели миссии будут выполнены к этому моменту. Корабль Crew Dragon должен вернуться домой через 6 дней и спустится на парашютах в Атлантический океан возле берегов Флориды.

Как уже писал Фокус, некоторые ученые считают миссию Polaris Dawn очень рискованной и для этого называют свои причины.

Также Фокус писал о том, почему на Международной космической станции нет искусственной гравитации. Существует несколько важных причин, почему астронавты на орбите не могут находиться в тех же условиях, что и на Земле.