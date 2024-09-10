Почему на Международной космической станции нет искусственной гравитации: ученые дали ответ

Существует несколько важных причин, почему астронавты на орбите не могут находиться в тех же условиях, что и на Земле.

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Если вспомнить работы Альберта Эйнштейна или же научно-фантастические произведения, то искусственную земную гравитацию можно создать в условиях с очень низкой гравитацией. Тем не менее существует несколько причин, почему на Международной космической станции (МКС) до сих пор не сделали так, чтобы астронавты не находились в невесомости, а чувствовали себя почти как на дома, пишет IFLScience.

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Как показал мысленный эксперимент Альберта Эйнштейна с человеком, падающим со здания и испытывающим невесомость, гравитация и ускорение эквивалентны. Если бы вы находились внутри космического корабля без окон, который имеет ускорение свободного падения 1g, то вы бы не смогли определить, находитесь ли вы внутри такого корабля или просто сидите внутри металлического ящика на Земле.

Теоретически возможно создать искусственную гравитацию, либо с помощью постоянного ускорения космического корабля, либо с помощью создания корабля, который постоянно вращается. Таким образом искусственная гравитация была бы создана с помощью центробежной силы.

Для любого астронавта было очень полезно находится в условиях искусственной гравитации во время пребывания в космосе. Жизнь в условиях низкой гравитации в течение длительного времени негативно сказывается на организме человека. В частности, это касается ухудшения работы мышц и состояния костей. Ведь организм человека вырос в условиях обычной земной гравитации. Чтобы избежать негативного влияния невесомости на организм астронавты на МКС постоянно занимаются физическими упражнениями.

Но защитить здоровье астронавтов можно было бы с помощью искусственной гравитации. Почему этого не сделали на МКС? Одна из причин заключается в том, что это пока просто невозможно, по крайней мере, без некоторых неприятных последствий. Джон Пейдж из Университета Нового Южного Уэльса говорит, что чем меньше космический корабль, тем быстрее он должен вращаться, поэтому для создания искусственной гравитации нужен очень большой космический корабль, который вращается очень медленно. Но это приведет к тому, что исчезнет разница уровня гравитации между головой и ногами, а потому это может вызвать накопление крови в ногах и головокружение.

Существует несколько причин, почему на Международной космической станции (МКС) до сих пор не сделали так, чтобы астронавты не находились в невесомости, а чувствовали себя почти как на дома Фото: NASA

По словам Пейджа, для создания комфортной искусственной гравитации понадобится космический корабль, который будет намного больше футбольного поля, но размер МКС меньше.

Есть и другая, более существенная причина, по которой ученые даже не пытаются создать искусственную гравитацию на МКС. Цель космической станции состоит в проведении научных экспериментов именно в условиях низкой гравитации.

Цель космической станции состоит в проведении научных экспериментов именно в условиях низкой гравитации Фото: NASA

Нет другого такого объекта, который позволял бы людям проводить исследования в устойчивой и стабильной среде низкой гравитации, где можно сделать захватывающие новые открытия из разных областей науки.

Астронавты изучают влияние микрогравитации на все, от роста эмбрионов мышей и бактерий до того, что происходит с огнем вне сильного гравитационного поля. Наличие искусственной гравитации противоречило бы всему смыслу существования МКС.

Возможно, в будущем будут созданы огромные космические корабли для перемещения в более глубокий космос, где будет создана искусственная гравитация для комфортной жизни людей во время длительных путешествий.

Как уже писал Фокус, обнаружена ближайшая к нам пара уничтожителей материи. Две сверхмассивные черные дыры находятся в процессе слияния, что приведет к образованию еще большего объекта.

Также Фокус писал о том, что над пирамидами Египта ученые обнаружили пузыри из плазмы. Ученые использовали мощный радар и обнаружили огромные пузыри из плазмы в атмосфере Земли над территориями, которые разделяют тысячи километров.