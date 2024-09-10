Ученые не ожидали это увидеть: обнаружена ближайшая к нам пара уничтожителей материи (фото)

Две сверхмассивные черные дыры находятся в процессе слияния, что приведет к образованию еще большего объекта.

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Галактики сталкиваются, сливаются друг с другом и это обычное явление во Вселенной. Наша галактика пережила несколько подобных столкновений с меньшими галактиками. В то же время галактики сталкиваются и с подобными себе по размеру и массе объектами. В центре таких галактик находятся огромные сверхмассивные черные дыры, которые во время слияния галактик также переживают подобный процесс. Ученые с помощью данных космических телескопов Хаббл и Чандра обнаружили ближайшую к нам пару сверхмассивных черных дыр, которые находятся в процессе слияния. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Обнаруженные две сверхмассивные черные дыры находятся в центре галактики MCG-03-34-064, которая является результатом слияния двух галактик. Несмотря на то, что нас отделяет от данного объекта 800 млн световых лет, обнаруженная пара черных дыры, которые находятся в процессе слияния, является самым близким к Земле примером подобного процесса. Из-за того, что черные дыры активно поглощают материю, падающий в них газ производит сильное излучение, а потому у галактики существует яркое активное ядро.

Оказалось, что две черные дыры разделяет 300 световых лет и это самая близкая пара таких гигантов из известных ученым, которую смогли увидеть благодаря видимому и рентгеновскому свету. Ранее такие близкие друг другу черные дыры еще не видели астрономы.

Галактика MCG-03-34-064 и ее активное яркое ядро Фото: NASA

Ученые на изображениях телескопа Хаббл нашли три источника света, расположенных внутри галактики MCG-03-34-064, что указывало на большую концентрацию светящегося газообразного кислорода в относительно небольшом участке космоса. По слова авторов исследования, они не ожидали увидеть нечто подобное. Полученные данные не были обычным явлением в локальной Вселенной, а значит внутри галактики что-то происходит, решили астрономы. Для того, чтобы понять, что именно там происходит, ученые использовали данные рентгеновского телескопа Чандра.

В результате были обнаружены два отдельных мощных источника рентгеновского излучения, которое совпадали с двумя источниками видимого света. Астрономы пришли к выводу, что это две сверхмассивные черные дыры, которые находятся близко друг к другу.

Оказалось, что две черные дыры разделяет 300 световых лет и это самая близкая пара таких гигантов из известных ученым, которую смогли увидеть благодаря видимому и рентгеновскому свету. Иллюстрация Фото: SciTechDaily

Что касается третьего источника света, то ученые пока не знаю, что это такое, но намерены выяснить в ближайшее время. Возможно, этот свет исходит от релятивистской струи, которую выпускает одна из черных дыр во время активного поглощения материи.

По словам авторов исследования, две черные дыры будут сближаться в течение примерно 100 млн лет и превратятся в одну, намного большую черную дыру. Процесс столкновения данных объектов должен создать гравитационные волны.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что первичные черные дыры не существовали в начале истории Вселенной. Если бы было иначе, то их влияние на поле Хиггса привело бы к уничтожению космоса.

Также Фокус писал о том, что на Марсе нашли еще одно лицо. Исследователи говорят, что нашли на Марсе уникальный "смайлик", который сформировался из отложений соли. Он может показать прошлое Красной планеты.