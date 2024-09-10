На Марсе нашли еще одно лицо: ученые очень заинтригованы (фото)

Исследователи говорят, что нашли на Марсе уникальный "смайлик", который сформировался отложений соли. Он может показать прошлое Красной планеты.

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Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) показали гигантский "смайлик" на Марсе. Исследователи полагают, что это могут быть остатки последние форм жизни на Красной планете, пишет Geo News.

Исследователи давно знают, что миллиарды лет назад на Марсе можно было найти реки и озера, которые исчезли в результате катастрофического похолодания.

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Найденное соляное месторождение на Марсе может оказаться не только остатками древней жизни, но и убежищем для выносливых микробов.

Снимок марсианского "смайлика" сделал спутник ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который занимается поисками признаков жизни на Красной планете. На его снимке видны отложения хлоридной соли на засушливой марсианской поверхности. Анализ соляных отложений может пролить свет на древний климат, геологию и потенциальную обитаемость планеты.

"В прошлом мир рек, озер и возможно, океанов, Марс теперь демонстрирует нам отложения хлоридной соли, обнаруженные орбитальным аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter. Такие отложения могут указывать на обитаемые зоны, существовавшие миллиарды лет назад. Открытие дает представление так же и о климате Марса", — говорится в сообщении ЕКА.

По словам ученых, холодная эра на Марсе началась тогда, когда планета потеряла свое магнитное поле и больше не смогла удерживать атмосферу.

После того, как большая часть атмосферы на Марсе испарилась, та же участь постигла и воду на поверхности, которая либо испарилась, либо превратилась в лед.

Но очень соленые воды могли стать убежищем для последних форм жизни на Марсе.

Дело в том, что высокая концентрация соли позволяет воде оставаться в жидком состоянии до -40 градусов по Цельсию.

Напомним, на Марсе засняли пылевого дьявола, создающего причудливые рисунки. Подобные природные явления являются привычными для поверхности Красной планеты.