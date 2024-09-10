На Марсі знайшли ще одне обличчя: вчені дуже заінтриговані (фото)

Дослідники кажуть, що знайшли на Марсі унікальний "смайлик", який сформувався з відкладень солі. Він може показати минуле Червоної планети.

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Вчені з Європейського космічного агентства (ЄКА) показали гігантський "смайлик" на Марсі. Дослідники вважають, що це можуть бути залишки останніх форм життя на Червоній планеті, пише Geo News.

Дослідники давно знають, що мільярди років тому на Марсі можна було знайти річки та озера, які зникли внаслідок катастрофічного похолодання.

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Знайдене соляне родовище на Марсі може виявитися не тільки залишками стародавнього життя, а й притулком для витривалих мікробів.

Знімок марсіанського "смайлика" зробив супутник ЄКА ExoMars Trace Gas Orbiter, який займається пошуками ознак життя на Червоній планеті. На його знімку видно відкладення хлоридної солі на посушливій марсіанській поверхні. Аналіз соляних відкладень може пролити світло на давній клімат, геологію і потенційну населеність планети.

"У минулому світ річок, озер і, можливо, океанів, Марс тепер демонструє нам відкладення хлоридної солі, виявлені орбітальним апаратом ExoMars Trace Gas Orbiter. Такі відкладення можуть вказувати на населені зони, що існували мільярди років тому. Відкриття дає уявлення так само і про клімат Марса", — йдеться в повідомленні ЄКА.

За словами вчених, холодна ера на Марсі почалася тоді, коли планета втратила своє магнітне поле і більше не змогла утримувати атмосферу.

Після того, як більша частина атмосфери на Марсі випарувалася, та ж доля спіткала і воду на поверхні, яка або випарувалася, або перетворилася на лід.

Але дуже солоні води могли стати притулком для останніх форм життя на Марсі.

Річ у тім, що висока концентрація солі дає змогу воді залишатися в рідкому стані до -40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, на Марсі зняли пилового диявола, який створює химерні малюнки. Такі природні явища є звичними для поверхні Червоної планети.