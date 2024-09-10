Вчені не очікували це побачити: виявлено найближчу до нас пару знищувачів матерії (фото)

Дві надмасивні чорні діри перебувають у процесі злиття, що призведе до утворення ще більшого об'єкта.

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Галактики стикаються, зливаються одна з одною і це звичайне явище у Всесвіті. Наша галактика пережила кілька подібних зіткнень із меншими галактиками. Водночас галактики стикаються і з подібними собі за розміром і масою об'єктами. У центрі таких галактик знаходяться величезні надмасивні чорні діри, які під час злиття галактик також переживають подібний процес. Вчені за допомогою даних космічних телескопів Габбл і Чандра виявили найближчу до нас пару надмасивних чорних дір, які перебувають у процесі злиття. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Виявлені дві надмасивні чорні діри знаходяться в центрі галактики MCG-03-34-064, яка є результатом злиття двох галактик. Незважаючи на те, що нас відділяє від цього об'єкта 800 млн світлових років, виявлена пара чорних дір, які перебувають у процесі злиття, є найближчим до Землі прикладом подібного процесу. Через те, що чорні діри активно поглинають матерію, газ, що падає в них, продукує сильне випромінювання, а тому в галактики існує яскраве активне ядро.

Виявилося, що дві чорні діри розділяє 300 світлових років і це найближча пара таких гігантів з відомих вченим, яку змогли побачити завдяки видимому та рентгенівському світлу. Раніше такі близькі одна до одної чорні діри ще не бачили астрономи.

Галактика MCG-03-34-064 та її активне яскраве ядро Фото: NASA

Учені на зображеннях телескопа Габбл знайшли три джерела світла, розташовані всередині галактики MCG-03-34-064, що вказувало на велику концентрацію газоподібного кисню, що світиться, у відносно невеликій ділянці космосу. За слова авторів дослідження, вони не очікували побачити щось подібне. Отримані дані не були звичайним явищем у локальному Всесвіті, а отже всередині галактики щось відбувається, вирішили астрономи. Для того, щоб зрозуміти, що саме там відбувається, вчені використовували дані рентгенівського телескопа Чандра.

У результаті було виявлено два окремі потужні джерела рентгенівського випромінювання, яке збігалося з двома джерелами видимого світла. Астрономи дійшли висновку, що це дві надмасивні чорні діри, які знаходяться близько одна до одної.

Виявилося, що дві чорні діри розділяє 300 світлових років і це найближча пара таких гігантів з відомих вченим, яку змогли побачити завдяки видимому і рентгенівському світлу. Ілюстрація Фото: SciTechDaily

Що стосується третього джерела світла, то вчені поки що не знаю, що це таке, але мають намір з'ясувати найближчим часом. Можливо, це світло виходить від релятивістського струменя, який випускає одна з чорних дір під час активного поглинання матерії.

За словами авторів дослідження, дві чорні діри зближуватимуться протягом приблизно 100 млн років і перетворяться на одну, набагато більшу чорну діру. Процес зіткнення даних об'єктів повинен створити гравітаційні хвилі.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що первинні чорні діри не існували на початку історії Всесвіту. Якби було інакше, то їхній вплив на поле Хіггса призвів би до знищення космосу.

Також Фокус писав про те, що на Марсі знайшли ще одне обличчя. Дослідники кажуть, що знайшли на Марсі унікальний "смайлик", який сформувався з відкладень солі. Він може показати минуле Червоної планети.