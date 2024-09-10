Над пирамидами Египта ученые обнаружили пузыри из плазмы: что это такое

Ученые использовали мощный радар и обнаружили огромные пузыри из плазмы в атмосфере Земли над территориями, которые разделяют тысячи километров.

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В прошлом году в Китае на острове Хайнань построили мощный ионосферный радар дальнего действия LARID. Используя этот радар ученые из Китайской академии наук обнаружили два огромных пузыря из плазмы над пирамидами Египта и островами Мидуэй. Их разделяет 9600 км, пишет Interesting Engineering.

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Ученые обнаружили экваториальные плазменные пузыри, которые являются необычными атмосферными явлениями, существующими над территориями в низких широтах планеты. Прочной возникновения пузырей из плазмы является внезапная потеря заряженных частиц в ионосфере, слое верхней части атмосферы Земли.

Плазменные пузыри могут иметь в ширину сотни километров и нарушают сигналы GPS и мешают спутниковой связи. Китайские ученые стали первыми в мире, кому удалось обнаружить пузыри из плазмы в атмосфере с помощью ионосферного радара.

По словам ученых, им удалось наблюдать в течение нескольких дней движение плазменных пузырей, которые были вызваны высокой солнечной активность. То есть вспышки на Солнце выпустили мощный поток излучения, который достиг Земли и привел к изменению ионосферы с образованием экваториальных плазменных пузырей. Наблюдая за этими объектами, ученые смогли увидеть, как они формируются и развиваются с течением времени.

Мощный ионосферный радар имеет дальность обнаружения 9600 км, а потому смог зафиксировать появление пузырей из плазмы в атмосфере и над Африкой, и над Тихим океаном.

Ученые обнаружили экваториальные плазменные пузыри, которые являются необычными атмосферными явлениями, существующими над территориями в низких широтах планеты Фото: South China Morning Post

Обычные радары с трудом обнаруживают цели под горизонтом из-за кривизны Земли. Но LARID может это делать благодаря тому, что выпускает мощные электромагнитные волны, которые отражаются между ионосферой и землей, что позволяет ему покрывать большие расстояния.

Когда электромагнитные волны сталкиваются с плазменными пузырями, часть сигнала отражается обратно и улавливается антеннами радара.

Изначально диапазон обнаружения LARID составлял 3000 км, но за последние полгода ученым удалось увеличить этот показатель в 3 раза.

Китайские ученые предложили построить три-четыре дополнительных радара, похожих на LARID, в регионах планета, которые находятся в низких широтах, чтобы создать сеть для непрерывного наблюдения в режиме реального времени за экваториальными плазменными пузырями.

Как уже писал Фокус, физики сделали важное открытие о черных дырах и бозоне Хиггса. Вселенная должна была быть уничтоженной, но этого не произошло и ученые знают почему. Если бы маленькие черные дыры возникли после Большого взрыва, то они изменили бы поле Хиггса и привели к уничтожению космоса.

Также Фокус писал о результатах исследования, согласно которым, прогнозируемое через пару миллиардов лет столкновение нашей галактики с ближайшей крупной галактикой уже происходит.