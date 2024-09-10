Над пірамідами Єгипту вчені виявили бульбашки з плазми: що це таке

Науковці використали потужний радар і виявили величезні бульбашки з плазми в атмосфері Землі над територіями, які розділяють тисячі кілометрів.

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Минулого року в Китаї на острові Хайнань побудували потужний іоносферний радар дальньої дії LARID. Використовуючи цей радар, вчені з Китайської академії наук виявили дві величезні бульбашки з плазми над пірамідами Єгипту та островами Мідуей. Їх розділяє 9600 км, пише Interesting Engineering.

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Учені виявили екваторіальні плазмові бульбашки, які є незвичайними атмосферними явищами, що існують над територіями в низьких широтах планети. Міцною причиною виникнення бульбашок із плазми є раптова втрата заряджених частинок в іоносфері, шарі верхньої частини атмосфери Землі.

Плазмові бульбашки можуть мати завширшки сотні кілометрів і порушують сигнали GPS та заважають супутниковому зв'язку. Китайські вчені стали першими у світі, кому вдалося виявити бульбашки з плазми в атмосфері за допомогою іоносферного радара.

За словами вчених, їм вдалося спостерігати протягом кількох днів рух плазмових бульбашок, що були спричинені високою сонячною активність. Тобто спалахи на Сонці випустили потужний потік випромінювання, який сягнув Землі та призвів до зміни іоносфери з утворенням екваторіальних плазмових бульбашок. Спостерігаючи за цими об'єктами, вчені змогли побачити, як вони формуються і розвиваються з плином часу.

Потужний іоносферний радар має дальність виявлення 9600 км, а тому зміг зафіксувати появу бульбашок із плазми в атмосфері і над Африкою, і над Тихим океаном.

Вчені виявили екваторіальні плазмові бульбашки, які є незвичайними атмосферними явищами, що існують над територіями в низьких широтах планети Фото: South China Morning Post

Звичайні радари насилу виявляють цілі під горизонтом через кривизну Землі. Але LARID може це робити завдяки тому, що випускає потужні електромагнітні хвилі, які відбиваються між іоносферою і землею, що дає йому змогу покривати великі відстані.

Коли електромагнітні хвилі стикаються з плазмовими бульбашками, частина сигналу відбивається назад і вловлюється антенами радара.

Спочатку діапазон виявлення LARID становив 3000 км, але за останні півроку вченим вдалося збільшити цей показник у 3 рази.

Китайські вчені запропонували побудувати три-чотири додаткові радари, схожі на LARID, у регіонах планети, які розташовані в низьких широтах, щоб створити мережу для безперервного спостереження в режимі реального часу за екваторіальними плазмовими бульбашками.

Як уже писав Фокус, фізики зробили важливе відкриття про чорні діри і бозон Хіггса. Всесвіт мав бути знищеним, але цього не сталося і вчені знають чому. Якби маленькі чорні діри виникли після Великого вибуху, то вони змінили б поле Хіггса і призвели до знищення космосу.

Також Фокус писав про результати дослідження, згідно з якими, прогнозоване через кілька мільярдів років зіткнення нашої галактики з найближчою великою галактикою вже відбувається.