Зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеди вже почалося: що виявили вчені (фото)

Астрономи вважають, що наша галактика насправді має більший розмір, ніж передбачалося.

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Чумацький Шлях і найближчий великий сусід галактики Андромеди, які повинні зіткнутися і злитися в одну величезну галактику через мільярди років, насправді, можливо, вже почали процес злиття. Принаймні таких висновків дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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Вважається, що межі галактик знаходяться на краю хмари з газу і пилу, яка їх огортає і називається навкологалактичним середовищем. Ця хмара або гало галактики настільки величезна, що в ній міститься приблизно 70% видимої маси галактик, не рахуючи невидимої темної матерії.

Незважаючи на те, що всі галактики оповиті такими хмарами, про те, яка структура навкологалактичного середовища насправді відомо небагато. Це ускладнює визначення того, де точно закінчується галактика і починається міжгалактичне середовище.

Астрономи вивчили спіральну галактику IRAS 08339+6517, яка розташована на відстані 270 млн світлових років від нас, і виявили взаємодії між навкологалактичним середовищем і світловим диском галактики. Це допомогло визначити справжню межу об'єкта. Виходячи з отриманих даних, астрономи дійшли висновку, що Чумацький Шлях має більший розмір, ніж передбачалося.

Астрономи вивчили спіральну галактику IRAS 08339+6517, яка розташована на відстані 270 млн світлових років від нас, і виявили взаємодію між навкологалактичним середовищем і світловим диском галактики Фото: ScienceAlert

Якщо це справді так, то зіткнення Чумацького Шляху з галактикою Андромеди, що має відбутися за кілька мільярдів років, схоже, вже почалося. Принаймні, як кажуть учені, навкологалактичні середовища двох об'єктів, імовірно, вже перетинаються і почали взаємодіяти.

Під час минулих досліджень навкологалактичних середовищ, астрономи використовували світло, яке створюють квазари в центрах галактик або більш далеких фонових галактик. Хоча яскраве світло може виявити безліч деталей в оточенні галактики, воно все ж висвітлює лише невелику частину газової хмари, яка її оточує.

Зіткнення Чумацького Шляху з галактикою Андромеди, яке має відбутися через кілька мільярдів років, схоже, вже почалося Фото: NASA

Але вчені змогли побачити, що навкологалактичне середовище простягається на 90 000 світлових років від світного диска галактики IRAS 08339+6517. Астрономи вивчили фізичний зв'язок водню і кисню і виявили, що фізичні умови газу змінилися. На деяких знімках було видно нитку нейтрального водню, яка з'єднує IRAS 08339+6517 зі ще меншою сусідньою галактикою через космічне павутиння. Несподіванкою стало виявлення водню далеко за межами космічних ниток газу, змішаного з іншим, набагато важчим елементом — киснем.

За словами вчених, вони змогли побачити, де насправді закінчується вплив галактики, і виявили досить чітку межу між міжгалактичним і навкологалактичним середовищем.

Перебуваючи всередині Чумацького Шляху, важко отримати уявлення про те, де закінчується наша галактика. Але вчені вважають, що газ у навколишній хмарі, нагрітий зірками Чумацького Шляху, може вже змішуватися з таким самим газом, який належить галактиці Андромеди.

Як уже писав Фокус, NASA показало, як насправді звучить Всесвіт. Залишок зірки, що вибухнула, величезна галактика і регіон бурхливого зореутворення — тепер їх можна не тільки побачити, а й почути.

Також Фокус писав про те, що телескоп Хаббл зробив нову фотографію карликової галактики Пегас, яка є супутником галактики Андромеди.