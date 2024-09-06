Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды уже началось: что обнаружили ученые (фото)
Астрономы считают, что наша галактика на самом деле имеет больший размер, чем предполагалось.
Млечный Путь и ближайший крупный сосед галактики Андромеды, которые должны столкнуться и слиться в одну огромную галактику через миллиарды лет, на самом деле, возможно, уже начали процесс слияния. По крайней мере к таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.
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Считается, что границы галактик находятся на краю облака из газа и пыли, которое их окутывает и называется окологалактической средой. Это облако или гало галактики настолько огромное, что в нем находится примерно 70% видимой массы галактик, не считая невидимой темной материи.
Несмотря на то, что все галактики окутаны такими облаками, о том, какая структура окологалактической среды на самом деле известно немного. Это усложняет определение того, где точное заканчивается галактика и начинается межгалактическая среда.
Астрономы изучили спиральную галактику IRAS 08339+6517, которая находится на расстоянии 270 млн световых лет от нас, и обнаружили взаимодействия между окологалактической средой и светящимся диском галактики. Это помогло определить истинную границу объекта. Исходя из полученных данных, астрономы пришли к выводу, что Млечный Путь имеет больший размер, чем предполагалось.
Если это действительно так, то столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды, которое должно произойти через несколько миллиардов лет, похоже, уже началось. По крайней мере, как говорят ученые, окологалактические среды двух объектов, вероятно, уже пересекаются и начали взаимодействовать.
Во время прошлых исследований окологалактических сред, астрономы использовали свет, который создают квазары в центрах галактик или более далеких фоновых галактика. Хотя яркий свет может выявить множество деталей в окружении галактики, он все же освещает лишь небольшую часть окружающего ее газового облака.
Но ученые смогли увидеть, что окологалактическая среда простирается на 90 000 световых лет от светящего диска галактики IRAS 08339+6517. Астрономы изучили физическую связь водорода и кислорода и обнаружили, что физические условия газа изменились. На некоторых снимках была видна нить нейтрального водорода, которая соединяет IRAS 08339+6517 с еще меньшей соседней галактикой через космическую паутину. Неожиданностью стало обнаружение водорода далеко за пределами космических нитей газа, смешанного с другим, гораздо более тяжелым элементом — кислородом.
По словам ученых, они смогли увидеть, где на самом деле заканчивается влияние галактики и обнаружили довольно четкую границу между межгалактической и окологалактической средой.
Находясь внутри Млечного Пути, трудно получить представление о том, где заканчивается наша галактика. Но ученые считают, что газ в окружающем облаке, нагретый звездами Млечного Пути, может уже смешиваться с таким же газом, который принадлежит галактике Андромеды.
Как уже писал Фокус, NASA показало, как на самом деле звучит Вселенная. Остаток взорвавшейся звезды, огромная галактика и регион бурного звездообразования – теперь их можно не только увидеть, но и услышать.
Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сделал новую фотографию карликовой галактики Пегас, которая является спутником галактики Андромеды.