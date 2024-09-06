Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды уже началось: что обнаружили ученые (фото)

Астрономы считают, что наша галактика на самом деле имеет больший размер, чем предполагалось.

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Млечный Путь и ближайший крупный сосед галактики Андромеды, которые должны столкнуться и слиться в одну огромную галактику через миллиарды лет, на самом деле, возможно, уже начали процесс слияния. По крайней мере к таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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Считается, что границы галактик находятся на краю облака из газа и пыли, которое их окутывает и называется окологалактической средой. Это облако или гало галактики настолько огромное, что в нем находится примерно 70% видимой массы галактик, не считая невидимой темной материи.

Несмотря на то, что все галактики окутаны такими облаками, о том, какая структура окологалактической среды на самом деле известно немного. Это усложняет определение того, где точное заканчивается галактика и начинается межгалактическая среда.

Астрономы изучили спиральную галактику IRAS 08339+6517, которая находится на расстоянии 270 млн световых лет от нас, и обнаружили взаимодействия между окологалактической средой и светящимся диском галактики. Это помогло определить истинную границу объекта. Исходя из полученных данных, астрономы пришли к выводу, что Млечный Путь имеет больший размер, чем предполагалось.

Астрономы изучили спиральную галактику IRAS 08339+6517, которая находится на расстоянии 270 млн световых лет от нас, и обнаружили взаимодействия между окологалактической средой и светящимся диском галактики Фото: ScienceAlert

Если это действительно так, то столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды, которое должно произойти через несколько миллиардов лет, похоже, уже началось. По крайней мере, как говорят ученые, окологалактические среды двух объектов, вероятно, уже пересекаются и начали взаимодействовать.

Во время прошлых исследований окологалактических сред, астрономы использовали свет, который создают квазары в центрах галактик или более далеких фоновых галактика. Хотя яркий свет может выявить множество деталей в окружении галактики, он все же освещает лишь небольшую часть окружающего ее газового облака.

Столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды, которое должно произойти через несколько миллиардов лет, похоже, уже началось Фото: NASA

Но ученые смогли увидеть, что окологалактическая среда простирается на 90 000 световых лет от светящего диска галактики IRAS 08339+6517. Астрономы изучили физическую связь водорода и кислорода и обнаружили, что физические условия газа изменились. На некоторых снимках была видна нить нейтрального водорода, которая соединяет IRAS 08339+6517 с еще меньшей соседней галактикой через космическую паутину. Неожиданностью стало обнаружение водорода далеко за пределами космических нитей газа, смешанного с другим, гораздо более тяжелым элементом — кислородом.

По словам ученых, они смогли увидеть, где на самом деле заканчивается влияние галактики и обнаружили довольно четкую границу между межгалактической и окологалактической средой.

Находясь внутри Млечного Пути, трудно получить представление о том, где заканчивается наша галактика. Но ученые считают, что газ в окружающем облаке, нагретый звездами Млечного Пути, может уже смешиваться с таким же газом, который принадлежит галактике Андромеды.

Как уже писал Фокус, NASA показало, как на самом деле звучит Вселенная. Остаток взорвавшейся звезды, огромная галактика и регион бурного звездообразования – теперь их можно не только увидеть, но и услышать.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сделал новую фотографию карликовой галактики Пегас, которая является спутником галактики Андромеды.