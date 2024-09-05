Спутник галактики Андромеды: получен снимок мини-галактики с уникальными свойствами (фото)

У галактики Андромеды, нашего ближайшего крупного галактического соседа, есть 13 спутников.

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Космический телескоп Хаббл сделал новую фотографию карликовой сфероидальной галактики Пегас или Андромеда VI. Этот объект является одним из 13 спутников галактики Андромеды, которые вращаются вокруг нее, пишет Space.

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Галактика Пегас вращается, как и другие 12 мини-галактик, вокруг галактики Андромеды, которая является ближайшим к нам крупным галактическим соседом. Она находится на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет от нас и это одна из немногих галактик, которые можно увидеть невооруженным глазом на ночном небе.

Новую фотографию галактики Пегас телескоп Хаббл сделал в рамках повторного исследования всей системы галактики Андромеды, чтобы собрать больше информации об этих объектах. В частности, ученые хотят получить ответы на вопросы, которые касаются темной материи и эволюции галактических экосистем с течением времени.

Карликовые сфероидальные галактики являются самыми тусклыми и обладают наименьшей массой среди известных галактик. Галактика Пегас была обнаружена на 1998 году, она находится на расстоянии примерно 2,7 млн световых лет от нас, а ее диаметр оценивается в 2400 световых лет. Для сравнения диаметр спиральной галактики Андромеды оценивается в 153 000 световых лет, а Млечного Пути — в 100 000 световых лет.

Галактика Пегас была обнаружена на 1998 году, она находится на расстоянии примерно 2,7 млн световых лет от нас, а ее диаметр оценивается в 2400 световых лет Фото: NASA

В галактике Пегас, как и в ей подобных галактиках, очень мало межзвездного газа, из которого возникают новые звезды. Поэтому в таких галактиках очень редко появляются новые звезды. В галактике Пегас находятся в основном старые звезды и звезды среднего возраста.

Также в этой галактике, как и в других таких же карликовых сфероидальных галактиках, содержится очень мало тяжелых химических элементов. Эти элементы тяжелее гелия, например, углерод, кислород и железо. Это означает, что в галактике не происходило много циклов образования звезд. Дело в том, что в других галактиках смерть нескольких поколений звезд приводит к обогащению тяжелыми элементами.

У галактики Андромеды (на фото), нашего ближайшего крупного галактического соседа, есть 13 спутников Фото: NASA

Астрономы считают, что гравитация галактики Андромеды могла вытащить из галактики Пегас много межзвездного газа, что не позволило образоваться многим поколениям звезд.

Учитывая то, что в галактике Пегас находится много очень старых звезд, она является примером одних из первых галактик и хорошо подходит для изучения древней Вселенной.

До сих пор ученые точно не знают, как формируются карликовые сфероидальные галактики. Возможно, они являются остаточным материалом, который откололся от более крупных галактик во время их столкновения.

Также Фокус писал о том, что сильную тревогу у NASA вызвали результаты расследования аварии на корабле Starliner. Представители NASA заявили, что было бы слишком рискованно отправлять на Землю астронавтов на космическом корабле компании Boeing.

Как уже писал Фокус, новый солнечный парус NASA, хотя и успешно был развернут на орбите, ведет себя странным образом в космосе. Напоминаем, что данная технология предназначена для более быстрых полетов в космическом пространстве.