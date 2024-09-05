Cильную тревогу у NASA вызвали результаты расследования аварии на корабле Starliner (фото)

Представители NASA завили, что было бы слишком рискованно отправлять на Землю астронавтов на космическом корабле компании Boeing.

Related video

В пятницу, 6 сентября, потерпевший неудачу космический корабль Starliner компании Boeing должен совершить обратный полет с Международной космической станции (МКС). Но вместо того, чтобы доставить астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниту Уильямс обратно на Землю, он будет возвращаться без экипажа на борту. Ему обновили программное обеспечение, потому что изначально корабль не мог летать без астронавтов, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще до запуска на орбиту проблемного космического корабля в начале июня инженеры заметили несколько утечек гелия в двигательной системе. Во время стыковки с МКС утечки быстро превратились в настоящую проблему. Космический корабль не смог состыковаться с орбитальной станцией с первого раза. С тех пор инженеры Boeing и NASA изо всех сил пытались определить причину проблемы.

В течение пары месяцев в NASA неоднократно заявляли, что астронавты Уилмор и Уильямс не застряли в космосе и вернутся домой на борту Starliner. Представители NASA говорили, что инженерам нужно больше времени, чтобы разобраться с проблемой в двигательной системе корабля, а потому его обратный полет с экипажем откладывается.

Для того, чтобы найти причину утечек гелия и проблем с двигателями, часть из которых отключилась в космосе, инженеры NASA проводили расследование с помощью двигателей корабля на наземном испытательном полигоне.

В пятницу, 6 сентября, потерпевший неудачу космический корабль Starliner компании Boeing должен совершить обратный полет с Международной космической станции Фото: NASA

Оказалось, что тефлоновое уплотнение в клапане двигателя расширилось, поскольку нагревалось близлежащими двигателями, что значительно ограничило поток окислителя. Это открытие вызвало сильную тревогу у инженеров, ведь эта проблема значительно ухудшала производительность двигателей.

Не имея возможности воспроизвести и проанализировать проблему в условиях космоса, инженеры не были полностью уверены в том, как эта проблема на самом деле проявляется на орбите. Во время пресс-конференции, на которой было объявлено о решении отправить корабль Starliner на Землю без экипажа, представители NASA признали, что было сложно спрогнозировать поведение двигателей во время обратного полета.

Экипаж корабля Starliner - Барри Уилмор и Сунита Уильямс Фото: NASA

Хотя инженеры обнаружили, что двигатели вернулись к более правильной форме после запуска в космос, они были обеспокоены тем, что аналогичные деформации могут иметь место во время возвращения космического корабля на Землю. Без идеального контроля над двигателями NASA забеспокоилось, что космический корабль может выйти из-под контроля. Это означало, что может произойти очередная авария, которая может привести к гибели астронавтов. Представители NASA завили, что было бы слишком рискованно отправлять на Землю астронавтов на космическом корабле компании Boeing.

Космический корабль Starliner должен отправиться на Землю без экипажа в пятницу, 6 сентября. Астронавты Уилмор и Уильямс останутся на МКС. Они будут ждать прибытия в конце сентября корабля компании SpaceX с двумя астронавтами на борту. Но экипажу Starliner придется ждать, пока космический корабль Crew Dragon не вернется на Землю в феврале следующего года. Это превращает восьмидневную миссию в восьмимесячное мероприятие.

Корабль Starliner отправился на МКС в рамках первого пилотируемого испытательного полета 5 июня. Астронавты должны были вернуться домой уже через 8 дней. Но утечки гелия и проблемы с двигателями проблемного корабля компании Boeing не позволили им этого сделать.

Напоминаем, что недавно Уилмор, находясь на борту МКС, сообщил диспетчерам миссии, что он слышит странные пульсирующие звуки, которые исходят от корабля Starliner. Источник звуков был не определен. В NASA, как уже писал Фокус, объяснили, что на самом деле произошло.

Также Фокус писал о том, что компания Airbus создала новые марсоходы и они проходят испытания перед полетом на Марс. Два прототипа колесных аппаратов имеют роботизированные манипуляторы и навигационные камеры.