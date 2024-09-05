Значну тривогу у NASA викликали результати розслідування аварії на кораблі Starliner (фото)

Представники NASA завили, що було б занадто ризиковано відправляти на Землю астронавтів на космічному кораблі компанії Boeing.

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У п'ятницю, 6 вересня, космічний корабель Starliner компанії Boeing, який зазнав невдачі, має здійснити зворотний політ із Міжнародної космічної станції (МКС). Але замість того, щоб доставити астронавтів NASA Баррі Вілмора і Суніту Вільямс назад на Землю, він повертатиметься без екіпажу на борту. Йому оновили програмне забезпечення, адже спочатку корабель не міг літати без астронавтів, пише Futurism.

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Ще до запуску на орбіту проблемного космічного корабля на початку червня інженери помітили кілька витоків гелію в руховій системі. Під час стикування з МКС витоки швидко перетворилися на справжню проблему. Космічний корабель не зміг зістикуватися з орбітальною станцією з першого разу. Відтоді інженери Boeing і NASA щосили намагалися визначити причину складнощів.

Протягом кількох місяців у NASA неодноразово заявляли, що астронавти Вілмор і Вільямс не застрягли в космосі й повернуться додому на борту Starliner. Представники NASA говорили, що інженерам потрібно більше часу, щоб розібратися з проблемою в руховій системі корабля, а тому його зворотний політ з екіпажем відкладається.

Для того, щоб знайти причину витоків гелію і проблем із двигунами, частина з яких відключилася в космосі, інженери NASA проводили розслідування за допомогою двигунів корабля на наземному випробувальному полігоні.

У п'ятницю, 6 вересня, космічний корабель Starliner компанії Boeing, який зазнав невдачі, має здійснити зворотний політ із Міжнародної космічної станції Фото: NASA

Виявилося, що тефлонове ущільнення в клапані двигуна розширилося, оскільки нагрівалося прилеглими двигунами, що значно обмежило потік окислювача. Це відкриття стривожило в інженерів, адже ця проблема значно погіршувала продуктивність двигунів.

Не маючи можливості відтворити та проаналізувати проблему в умовах космосу, інженери не були повністю впевнені в тому, як ця проблема насправді проявляється на орбіті. Під час пресконференції, на якій було оголошено про рішення відправити корабель Starliner на Землю без екіпажу, представники NASA визнали, що було складно спрогнозувати поведінку двигунів під час зворотного польоту.

Екіпаж корабля Starliner — Баррі Вілмор і Суніта Вільямс Фото: NASA

Хоча інженери виявили, що двигуни повернулися до правильнішої форми після запуску в космос, вони були стурбовані тим, що аналогічні деформації можуть мати місце під час повернення космічного корабля на Землю. Без ідеального контролю над двигунами NASA занепокоїлося, що космічний корабель може вийти з-під контролю. Це означало, що може статися чергова аварія, яка призведе до загибелі астронавтів. Представники NASA завили, що було б надто ризиковано відправляти на Землю астронавтів на космічному кораблі компанії Boeing.

Космічний корабель Starliner має вирушити на Землю без екіпажу в п'ятницю, 6 вересня. Астронавти Вілмор і Вільямс залишаться на МКС. Вони чекатимуть на прибуття наприкінці вересня корабля компанії SpaceX із двома астронавтами на борту. Але екіпажу Starliner доведеться чекати, поки космічний корабель Crew Dragon не повернеться на Землю в лютому наступного року. Це перетворює восьмиденну місію на восьмимісячний захід.

Корабель Starliner вирушив на МКС у межах першого пілотованого випробувального польоту 5 червня. Астронавти мали повернутися додому вже через 8 днів. Але витоки гелію і проблеми з двигунами проблемного корабля компанії Boeing не дозволили їм цього зробити.

Нагадуємо, що нещодавно Вілмор, перебуваючи на борту МКС, повідомив диспетчерам місії, що він чує дивні пульсуючі звуки, які виходять від корабля Starliner. Джерело звуків було не визначено. У NASA, як уже писав Фокус, пояснили, що насправді сталося.

Також Фокус писав про те, що компанія Airbus створила нові марсоходи і вони проходять випробування перед польотом на Марс. Два прототипи колісних апаратів мають роботизовані маніпулятори та навігаційні камери.