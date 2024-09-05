Компанія Airbus створила нові марсоходи: вони проходять випробування перед польотом на Марс (фото)

Два прототипи колісних апаратів мають роботизовані маніпулятори та навігаційні камери.

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Компанія Airbus створила два прототипи колісних всюдиходів, які можна використовувати для пошуку життя на Марсі, а також подібні апарати можуть бути використані для дослідження Місяця. Наразі Airbus проводить випробування апаратів в Англії, пише The Guardian.

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Чотириколісний марсохід під назвою Codi має роботизований маніпулятор, а також навігаційні камери. Він зможе збирати гірські породи на Марсі та ховати їх у невеликі трубки для подальшого вивчення. Усе це апарат може робити в автономному режимі.

Марсохід Codi Фото: Airbus

Шестиколісний марсохід Charlie здатний долати перешкоди, які вдвічі більші, ніж розмір його коліс. При цьому він досить стійкий, щоб у цей час не падати або не зупинятися.

Марсохід Charlie Фото: Airbus

Представники Airbus вважають, що перед тим, як відправити ці всюдиходи на Марс, найімовірніше, апарати спочатку вирушать на Місяць. Вони стануть у пригоді не тільки для наукових цілей, а й для транспортування речей на майбутній місячній базі та для підтримки повсякденної діяльності астронавтів. Щойно буде доведено ефективність роботів на Місяці, їх збираються відправити на Марс.

Всюдихід Codi, заснований на іншому марсоході під назвою Sample Fetch Rover, який побудував Airbus, здатний під'їжджати і витягувати зразки з точністю близько 10 см.

Всюдихід Charlie тестує нову навігаційну систему, розроблену для марсохода Європейського космічного агентства Rosalind Franklin, який має вирушити на Марс 2028 року.

Як уже писав Фокус, в атмосфері Землі вибухнув об'єкт, такий же яскравий, як Венера, і його побачили з борту МКС. Астронавту NASA вдалося зняти яскравий зелений спалах в атмосфері нашої планети.

Нагадуємо, що зараз NASA тестує новий тип сонячного вітрила на орбіті. Вважається, що ця технологія дасть змогу переміщатися в космосі набагато швидше. Але спостереження показують, що апарат NASA поводиться дивно на орбіті. Нещодавно розгорнуте сонячне вітрило почало "перекидатися", як уже писав Фокус.