В атмосфері Землі вибухнув об'єкт, такий же яскравий як Венера: його побачили з борту МКС (відео)

Астронавту NASA вдалося зняти яскравий зелений спалах в атмосфері нашої планети.

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Астронавту NASA, який перебуває на борту МКС, вдалося зняти на відео яскраво-зелений вибух, він стався на висоті понад 400 км над Землею, пише DailyMail.

Роликом із неймовірним вибухом поділився астронавт Метью Домінік, який також попросив експертів визначити джерело спалаху.

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"Учора я показав відео кільком людям, щоб дізнатися, що вони думають з цього приводу. Усі сказали, що це метеор, який вибухнув у земній атмосфері — дуже яскравий, такі зазвичай називають болідами", — написав астронавт у Х.

Згідно з даними Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA, болід являє собою дуже яскравий метеор. Відомо, що такий тип метеорів може досягати яскравості понад -4 зоряної величини. Іншими словами, боліди можуть бути такими ж яскравими в нічному небі, як планета Венера, яку можна побачити рано вранці та ввечері.

Різниця між метеорами і болідами полягає в тому, що останні буквально вибухають в атмосфері, як і той, що був знятий на камеру астронавтом. Річ у тім, що коли метеор входить в атмосферу Землі, тертя змушує його одночасно сповільнюватися та нагріватися.

Далі перед метеором утворюється так звана головна ударна хвиля. Вона з'являється тоді, коли надзвуковий об'єкт рухається через атмосферні гази.

Ця ударна хвиля нагріває і стискає гази перед падаючим метеором, і частина цієї енергії повертається назад у сам метеор. Саме це змушує метеор руйнуватися і розпадатися на частини.

Вибух метеора відбувається, коли сила нерівного тиску на його передній і задній сторонах перевищує його межу міцності. Коли метеор вибухає в яскравому спалаху, його надалі називають болідом.

Згідно з даними NASA, в атмосфері Землі щодня можна спостерігати тисячі метеорів, але не всі з них стають болідами. Такі метеори, що вибухають, досить рідкісні і їх важко помітити, оскільки їхні спалахи тривають лише кілька секунд.

Астронавту NASA вдалося зафіксувати болід завдяки покадровій зйомці Землі, коли МКС пролітала над Північною Африкою. Відразу ж після того, як космічна станція пролетіла над Каїром, над планетою спалахнув зелено-білий спалах.

Нагадаємо, на Філіппіни з гігантською швидкістю впав метеорит. Це небесне тіло невеликого розміру і Земля стикається з ними часто, але зафіксувати це практично неможливо.