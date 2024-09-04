Жодної шкоди Землі: на Філіппіни з гігантською швидкістю упав метеорит (фото, відео)

Це небесне тіло невеликого розміру. Видання зазначають, що Земля стикається з ними часто, але зафіксувати практично неможливо.

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В четвер, 4 вересня, пролетів крізь атмосферу зі швидкістю 39 000 миль на годину (1 миля — 1609,344 км, ред.), вибухнув при входженні в атмосферу та впав на Філіппіни метеорит. Про це повідомляє Daily Mail.

За падінням астероїда спостерігали місцеві жителі. Перші фото та відео небесного тіла вже публікували через 20 хвилин після його входу в атмосферу. Люди знімали падіння космічного об'єкта. На кадрах астероїд виглядав навіть яскравіше, ніж місяць.

Астероїд біля Філіппін

Метеорит був вперше помічений всього за вісім годин до того, як він увійшов в атмосферу. Це лише дев'яте небесне тіло, помічене до його зіткнення з Землею. Йому дали назву 2024 RW1.

В Європейському космічному агентстві зазначали, що розміром астероїд приблизно 1 метр і являється абсолютно нешкідливим. Завдяки невеликому розміру він не завдав жодної шкоди при зіткненні із Землею.Очікували небесне тіло поблизу острова Лусон.

Місце падіння астероїду

"Зараз ми, ймовірно, виявляємо в середньому один невеликий астероїд щороку до того, як він увійде в атмосферу, і системи спостереження стають тільки кращими", — коментує видання Європейське космічне агентство.

Там додають, що "це виявлення насправді чудова новина! Це … ознака покращення наших можливостей планетарної оборони".

Загалом земля стикається з об'єктами з космосу досить часто. Однак вони всі надто малі, щоб пройти через атмосферу та становити небезпеку.

Додамо, що 15 вересня до Землі наблизиться величезний астероїд розміром з два футбольних поля. За космічними мірками цей астероїд перебуватиме дуже близько від нашої планети. Він не загрожує Землі, хоч і пролетить на близькій для планети відстані по космічним міркам — понад 990 000 км. Це у 2,6 раза більше, ніж відстань, що відокремлює Місяць від Землі.