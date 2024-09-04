Никакого вреда Земле: на Филиппины с гигантской скоростью упал метеорит (фото, видео)
Это небесное тело небольшого размера. Издание отмечают, что Земля сталкивается с ними часто, но зафиксировать это практически невозможно.
В четверг, 4 сентября, пролетел сквозь атмосферу со скоростью 39 000 миль в час (1 миля — 1609,344 км, ред.), взорвался при вхождении в нее и упал на Филиппины метеорит. Об этом сообщает Daily Mail.
За падением астероида наблюдали местные жители. Первые фото и видео небесного тела уже публиковали через 20 минут после его входа в воздушное пространство. Люди снимали падение космического объекта. На кадрах астероид выглядел даже ярче, чем луна.
Метеорит был впервые замечен всего за восемь часов до того, как он вошел в атмосферу. Это лишь девятое небесное тело, увиденное до его столкновения с Землей. Ему дали название 2024 RW1.
В Европейском космическом агентстве отмечали, что размером астероид примерно в 1 метр. Благодаря небольшим габаритам он не нанес никакого вреда при столкновении с Землей.Ожидали небесное тело вблизи острова Лусон.
"Сейчас мы, вероятно, обнаруживаем в среднем один небольшой астероид каждый год до того, как он войдет в атмосферу, то есть системы наблюдения становятся только лучше", — комментирует Европейское космическое агентство.
Там добавляют, что "это обнаружение — на самом деле замечательная новость! Это ... признак улучшения наших возможностей планетарной обороны".
В целом Земля сталкивается с объектами из космоса довольно часто. Однако они все слишком малы, чтобы пройти через атмосферу и представлять опасность.
Добавим, что 15 сентября к Земле приблизится огромный астероид размером с два футбольных поля. По космическим меркам этот астероид будет находиться очень близко от нашей планеты. Он не угрожает Земле, хотя и пролетит на близком для планеты расстоянии — более 990 000 км. Это в 2,6 раза больше, чем расстояние, отделяющее Луну от Земли.