Никакого вреда Земле: на Филиппины с гигантской скоростью упал метеорит (фото, видео)

Это небесное тело небольшого размера. Издание отмечают, что Земля сталкивается с ними часто, но зафиксировать это практически невозможно.

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В четверг, 4 сентября, пролетел сквозь атмосферу со скоростью 39 000 миль в час (1 миля — 1609,344 км, ред.), взорвался при вхождении в нее и упал на Филиппины метеорит. Об этом сообщает Daily Mail.

За падением астероида наблюдали местные жители. Первые фото и видео небесного тела уже публиковали через 20 минут после его входа в воздушное пространство. Люди снимали падение космического объекта. На кадрах астероид выглядел даже ярче, чем луна.

Астероид возле Филиппин

Метеорит был впервые замечен всего за восемь часов до того, как он вошел в атмосферу. Это лишь девятое небесное тело, увиденное до его столкновения с Землей. Ему дали название 2024 RW1.

В Европейском космическом агентстве отмечали, что размером астероид примерно в 1 метр. Благодаря небольшим габаритам он не нанес никакого вреда при столкновении с Землей.Ожидали небесное тело вблизи острова Лусон.

Место падения астероида

"Сейчас мы, вероятно, обнаруживаем в среднем один небольшой астероид каждый год до того, как он войдет в атмосферу, то есть системы наблюдения становятся только лучше", — комментирует Европейское космическое агентство.

Там добавляют, что "это обнаружение — на самом деле замечательная новость! Это ... признак улучшения наших возможностей планетарной обороны".

В целом Земля сталкивается с объектами из космоса довольно часто. Однако они все слишком малы, чтобы пройти через атмосферу и представлять опасность.

Добавим, что 15 сентября к Земле приблизится огромный астероид размером с два футбольных поля. По космическим меркам этот астероид будет находиться очень близко от нашей планеты. Он не угрожает Земле, хотя и пролетит на близком для планеты расстоянии — более 990 000 км. Это в 2,6 раза больше, чем расстояние, отделяющее Луну от Земли.