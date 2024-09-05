В атмосфере Земли взорвался объект, такой же яркий как Венера: его увидели с борта МКС (видео)

Астронавту NASA удалось заснять яркую зеленую вспышку в атмосфере нашей планеты.

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Астронавту NASA, который находится на борту МКС, удалось заснять на видео ярко-зеленый взрыв, он произошел на высоте более 400 км над Землей, пишет DailyMail.

Роликом с невероятным взрывом поделился астронавт Мэтью Доминик, который также попросил экспертов определить источник вспышки.

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"Вчера я показал видео нескольким людям, чтобы узнать, что они думают по этому поводу. Все сказали, что это взорвавшийся в земной атмосфере метеор – очень яркий, такие обычно называют болидами", — написал астронавт в Х.

Согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, болид представляет собой очень яркий метеор. Известно, что такой тип метеоров может достигать яркости более -4 звездной величины. Иными словами, болиды могут быть такими же яркими в ночном небе, как планета Венера, которую можно увидеть раной утром и вечером.

Разница между метеорами и болидами заключается в том, что последние буквально взрываются в атмосфере, как и тот, который был снят на камеру астронавтом. Дело в том, что когда метеор входит в атмосферу Земли, трение заставляет его одновременно замедляться и нагреваться.

Далее перед метеором образуется так называемая головная ударная волна. Она появляется тогда, когда сверхзвуковой объект движется через атмосферные газы.

Эта ударная волна нагревает и сжимает газы перед падающим метеоров, и часть этой энергии возвращается обратно в сам метеор. Именно это заставляет метеор разрушаться и распадаться на части.

Взрыв метеора происходит, когда сила неравного давления на его передней и задней сторонах превышает его предел прочности. Когда метеор взрывается в яркой вспышке, его в последствии называют болидом.

Согласно данным NASA, в атмосфере Земли ежедневно можно наблюдать тысячи метеоров, но не все из них становятся болидами. Такие взрывающиеся метеоры достаточно редки и их трудно заметить, так как их вспышки длятся всего несколько секунд.

Астронавту NASA удалось запечатлеть болид благодаря покадровой съемке Земли, когда МКС пролетала над Северной Африкой. Сразу же после того, как космическая станция пролетела над Каиром, над планетой загорелась зелено-белая вспышка.

Напомним, на Филиппины с гигантской скоростью упал метеорит. Это небесное тело небольшого размера и Земля сталкивается с ними часто, но зафиксировать это практически невозможно.