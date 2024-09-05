Компания Airbus создала новые марсоходы: они проходят испытания перед полетом на Марс (фото)

Два прототипа колесных аппаратов имеют роботизированные манипуляторы и навигационные камеры.

Related video

Компания Airbus создала два прототипа колесных вездеходов, которые можно использовать для поиска жизни на Марсе, а также подобные аппараты могут быть использованы для исследования Луны. В настоящее время Airbus проводит испытания аппаратов в Англии, пишет The Guardian.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Четырехколесный марсоход под названием Codi имеет роботизированный манипулятор, а также навигационные камеры. Он сможет собирать горные породы на Марсе и прятать их в небольшие трубки для дальнейшего изучения. Все это аппарат может делать в автономном режиме.

Марсоход Codi Фото: Airbus

Шестиколесный марсоход Charlie способен преодолевать препятствия, которые в два раза больше, чем размер его колес. При этом он достаточно устойчив, чтобы в это время не падать или не останавливаться.

Марсоход Charlie Фото: Airbus

Представители Airbus считают, что перед тем, как отправить эти вездеходы на Марс, скорее всего аппараты сначала отправятся на Луну. Они пригодятся не только для научных целей, но и для транспортировки вещей на будущей лунной базе и для поддержания повседневной деятельности астронавтов. Как только будет доказана эффективность роботов на Луне их собираются отправить на Марс.

Вездеход Codi, основанный на другом марсоходе под названием Sample Fetch Rover, который был построен Airbus, способен подъезжать и извлекать образцы с точностью около 10 см.

Вездеход Charlie тестирует новую навигационную систему, разработанную для марсохода Европейского космического агентства Rosalind Franklin, который должен отправиться на Марс в 2028 году.

Как уже писал Фокус, в атмосфере Земли взорвался объект, такой же яркий как Венера и его увидели с борта МКС. Астронавту NASA удалось заснять яркую зеленую вспышку в атмосфере нашей планеты.

Напоминаем, что сейчас NASA тестирует новый тип солнечного паруса на орбите. Считается, что эта технология позволит перемещаться в космосе намного быстрее. Но наблюдения показывают, что аппарат NASA ведет себя странно на орбите. Недавно развернутый солнечный парус начал "кувыркаться", как уже писал Фокус.