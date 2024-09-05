Технология быстрого полета в космосе: солнечный парус NASA ведет себя странно на орбите (видео)

Недавно развернутый солнечный парус начал "кувыркаться", как показывают наблюдения.

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Космический аппарат NASA недавно успешно развернул свой большой солнечный парус на орбите, но наблюдения показали, что он "кувыркается или шатается" в космосе. В NASA заявили, что такое необычное движение было ожидаемым, но ученые не объяснили, что именно происходит, пишет Live Science.

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С помощью аппарата Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) ученые из NASA хотят проверить эффективность работы нового типа солнечного паруса. Эта технология может помочь развивать космическим кораблям скорости, которые превышают доступные сейчас для перемещения в космосе. Солнечный парус использует давление излучения, которое оказывает солнечный свет для движения. Ученые считают, что солнечные паруса однажды позволят людям быстро добраться до края Солнечной системы и даже покинуть ее пределы за относительно короткий срок.

Космический аппарат ACS3 успешно развернул солнечный парус площадью 80 кв.м. Развертывание произошло с помощью складных стрел, которые созданы из нового типа композитного материала. Он на 75% легче и более устойчив к солнечному излучению, чем предыдущие разработки.

Солнечный парус NASA перед запуском в космос Фото: NASA

Аппарат ACS3 отправился в космос в конце апреля этого года и вращался вокруг Земли на высоте 965 км до конца августа, когда ученые приняли решение развернуть солнечный парус.

Первая попытка развертывания 26 августа не увенчалась успехом из-за небольших технических проблем. После их устранения 29 августа солнечный парус был успешно развернут. Но после этого ученые начали замечать что-то необычное. Солнечный парус уже 1 сентября начал неоднократно менять свою яркость. Он становился то очень ярким, то очень тусклым.

2 сентября ученые сообщили о том, что изменения яркости солнечного паруса указывают на то, что космический аппарат теперь медленно "кувыркается или шатается" в течение нескольких минут. Траектория вращения аппарата также немного изменилась, что может быть связно со странными движениями.

Солнечный парус NASA на орбите (в желтом кольце) Фото: Live Science

4 сентября в NASA сообщили, что ACS3 продолжает "кувыркаться" в космосе. Но в сообщении сказано, что это ожидаемое поведение, связанное с развертыванием солнечного паруса.

Представители NASA не рассказали о том, почему происходит такое движение. В то же время стало известно, что система управления ориентацией космического аппарата в настоящее время отключена. Эта система будет включена, когда ученые "будут удовлетворены размещением солнечного паруса". Но, когда это может произойти, неизвестно.

Как уже писал Фокус, на Филиппины с гигантской скоростью упал небольшой метеорит.

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