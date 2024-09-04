У шести планет Солнечной системы есть спутники: почему их нет у Венеры (фото)

Кажется, не совсем справедливым тот факт, что у Венеры нет ни одного спутника, а у Юпитера их 95.

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Две планеты в Солнечной системе, а именно Венера и Меркурий, не имеют естественных спутников. В то же время у Юпитера их 95, а у Сатурна – 146. Меньше всего спутников у Земли и Марса – один и два соответственно. Так почему же у Венеры нет ни одного спутника? Об этом пишет IFLScience.

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Считается, что у Меркурия нет спутников потому, что планета находится слишком близко к Солнцу и ни один подобный объект не смог бы задержаться на орбите вокруг этого мира. Такое спутник, если и был, то врезался в Меркурий или же его вытянула с орбиты гравитация Солнца. Но был ли спутник у Венеры, а затем она его потеряла? Или же его никогда не было? Тогда почему так произошло?

Меркурий Фото: NASA

Сейчас считается, что естественные спутники в солнечной системе возникли либо в результате захвата этих тел гравитацией планет, либо же они формировались вместе с планетами.

Например, последняя планета Солнечной системы Нептун притянула к себе свой самый большой спутник Тритон. Когда этот объект подлетел слишком близко к Нептуну, гравитация планеты заставила его кружить вокруг.

Нептун Фото: wikipedia

С другой стороны, спутники были созданы во время совместного формирования вместе с планетами. Например, главные спутники Юпитера были созданы из гигантского диска из газа и пыли, который вращался вокруг Солнца 4,5 млрд лет назад. Собственно, из этого диска возникла путем накопления газа и пыли и сама огромная планета. Но часть материала сформировала то, что сейчас известно, как спутники Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Юпитер Фото: NASA

Третий способ создания спутников состоит в том, что они образовались в результате столкновений каменистых объектов с планетами. Например, именно так, как считается 4,5 млрд лет назад возникла наша Луна. Удар огромного объекта по Земле привел к выбросу обломков, которые объединились в наш спутник.

Венера, масса которой составляет 80% массы Земли, могла бы удержать спутник, созданный в результате столкновения или путем совместного формирования.

Некоторые ученые считают, что маловероятно, что Венера могла избежать столкновения с других каменистым объектов. Но формирование диска из обломков вокруг планеты, из которого мог бы возникнуть спутник, должно привести к тому, что направление вращения планеты и ее орбитального движения должны совпадать.

Но Венера является единственной планетой в Солнечной системе, у которой направление вращения вокруг своей оси не совпадает с направлением движения вокруг Солнца.

Венера Фото: ESA

Преобладающая гипотеза о том, почему у Венеры нет спутника заключается в том, что она просто находится слишком близко к Солнцу, чтобы удержать этот объект на орбите вокруг себя.

В то же время некоторые ученые считают, что спутник у Венеры все же был и он возник так же, как и Луна. Но затем этот спутник покинул орбиту вокруг Венеры.

Поэтому до сих пор точно неизвестно, почему у Венеры нет ни одного спутника. Возможно, будущие мисси на планету смогут раскрыть этот секрет.

Как уже писал Фокус, зонды NASA могут начать шпионить за огромным астероидом Апофис еще до того, как он приблизится к Земле в 2029 году. Два космических аппарата Janus могут получить второй шанс отправиться в космос, чтобы следить за потенциально опасным астероидом.

Также Фокус писал о том, что физики выяснили, каким образом может формироваться струя из плазмы, которую выбрасывают активные черные дыры. Аналог такой струи удалось создать в лаборатории.