Технологія швидкого польоту в космосі: сонячне вітрило NASA поводиться дивно на орбіті (відео)

Нещодавно розгорнуте сонячне вітрило почало "перекидатися", як показують спостереження.

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Космічний апарат NASA нещодавно успішно розгорнув своє велике сонячне вітрило на орбіті, але спостереження показали, що воно "перекидається або хитається" в космосі. У NASA заявили, що такий незвичайний рух був очікуваним, але вчені не пояснили, що саме відбувається, пише Live Science.

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За допомогою апарата Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) вчені з NASA хочуть перевірити ефективність роботи нового типу сонячного вітрила. Ця технологія може допомогти розвивати космічним кораблям швидкості, які перевищують доступні зараз для переміщення в космосі. Сонячне вітрило використовує тиск випромінювання, який чинить сонячне світло для руху. Науковці вважають, що сонячні вітрила одного дня дадуть змогу людям швидко дістатися краю Сонячної системи та навіть покинути її межі за відносно короткий термін.

Космічний апарат ACS3 успішно розгорнув сонячне вітрило площею 80 кв.м. Розгортання відбулося за допомогою складних стріл, які створені з нового типу композитного матеріалу. Він на 75% легший і більш стійкий до сонячного випромінювання, ніж попередні розробки.

Сонячне вітрило NASA перед запуском у космос Фото: NASA

Апарат ACS3 вирушив у космос наприкінці квітня цього року і обертався навколо Землі на висоті 965 км до кінця серпня, коли вчені ухвалили рішення розгорнути сонячне вітрило.

Перша спроба розгортання 26 серпня не увінчалася успіхом через невеликі технічні проблеми. Після їх усунення 29 серпня сонячне вітрило було успішно розгорнуто. Але після цього вчені почали помічати щось незвичайне. Сонячне вітрило вже 1 вересня почало неодноразово змінювати свою яскравість. Воно ставало то дуже яскравим, то дуже тьмяним.

2 вересня вчені повідомили про те, що зміни яскравості сонячного вітрила вказують на те, що космічний апарат тепер повільно "перекидається або хитається" протягом декількох хвилин. Траєкторія обертання апарата також трохи змінилася, що може бути пов'язано з дивними рухами.

Сонячне вітрило NASA на орбіті (у жовтому кільці) Фото: Live Science

4 вересня в NASA повідомили, що ACS3 продовжує "перекидатися" в космосі. Але в повідомленні сказано, що це очікувана поведінка, пов'язана з розгортанням сонячного вітрила.

Представники NASA не розповіли про те, чому відбувається такий рух. Водночас стало відомо, що система управління орієнтацією космічного апарата наразі відключена. Цю систему буде ввімкнено, коли вчені "будуть задоволені розміщенням сонячного вітрила". Але, коли це може статися, невідомо.

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