Супутник галактики Андромеди: отримано знімок міні-галактики з унікальними властивостями (фото)

У галактики Андромеди, нашого найближчого великого галактичного сусіда, є 13 супутників.

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Космічний телескоп Хаббл зробив нову фотографію карликової сфероїдальної галактики Пегас або Андромеда VI. Цей об'єкт є одним із 13 супутників галактики Андромеди, які обертаються навколо неї, пише Space.

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Галактика Пегас обертається, як і інші 12 міні-галактик, навколо галактики Андромеди, яка є найближчим до нас великим галактичним сусідом. Вона знаходиться на відстані приблизно 2,5 млн світлових років від нас і це одна з небагатьох галактик, які можна побачити неозброєним оком на нічному небі.

Нову фотографію галактики Пегас телескоп Габбл зробив у рамках повторного дослідження всієї системи галактики Андромеди, щоб зібрати більше інформації про ці об'єкти. Зокрема, вчені хочуть отримати відповіді на питання, які стосуються темної матерії та еволюції галактичних екосистем із плином часу.

Карликові сфероїдальні галактики є найбільш тьмяними і мають найменшу масу серед відомих галактик. Галактика Пегас була виявлена 1998 року, вона розташована на відстані приблизно 2,7 млн світлових років від нас, а її діаметр оцінюється в 2400 світлових років. Для порівняння діаметр спіральної галактики Андромеди оцінюється в 153 000 світлових років, а Чумацького Шляху — в 100 000 світлових років.

Галактику Пегас було виявлено 1998 року, вона розташована на відстані приблизно 2,7 млн світлових років від нас, а її діаметр оцінюють у 2400 світлових років Фото: NASA

У галактиці Пегас, як і в їй подібних галактиках, дуже мало міжзоряного газу, з якого виникають нові зірки. Тому в таких галактиках дуже рідко з'являються нові зірки. У галактиці Пегас знаходяться переважно старі зірки та зірки середнього віку.

Також у цій галактиці, як і в інших таких самих карликових сфероїдальних галактиках, міститься дуже мало важких хімічних елементів. Ці елементи важчі за гелій, наприклад, вуглець, кисень і залізо. Це означає, що в галактиці не відбувалося багато циклів утворення зірок. Річ у тім, що в інших галактиках смерть кількох поколінь зірок призводить до збагачення важкими елементами.

У галактики Андромеди (на фото), нашого найближчого великого галактичного сусіда, є 13 супутників Фото: NASA

Астрономи вважають, що гравітація галактики Андромеди могла витягнути з галактики Пегас багато міжзоряного газу, що не дало змоги утворитися багатьом поколінням зірок.

З огляду на те, що в галактиці Пегас є багато дуже старих зірок, вона є прикладом одних із перших галактик і добре підходить для вивчення стародавнього Всесвіту.

Досі вчені точно не знають, як формуються карликові сфероїдальні галактики. Можливо, вони є залишковим матеріалом, який відколовся від більших галактик під час їхнього зіткнення.

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