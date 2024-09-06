Жуткие звуки: NASA показало, как на самом деле звучит Вселенная (видео)

Остаток взорвавшейся звезды, огромная галактика и регион бурного звездообразования – теперь их можно не только увидеть, но и услышать.

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Ученые из NASA использовали данные рентгеновского космического телескопа Чандра, чтобы создать озвученные изображения остатка сверхновой Кассиопея А, а также одного из самых больших регионов образования новых звезд под названием туманность Тарантул. Также ученые озвучили изображение самой большой известной спиральной галактики NGC 6872, пишет Space.

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В процессе озвучивания данные космического телескопа Чандра, а также дополнительные данные других космических телескопов превратились в звук так же, как цифровые данные превращаются в изображения.

Вверху слева - остаток сверхновой Кассиопея А, справа - спиральная галактика NGC 6872, внизу - туманность Тарантул Фото: NASA

Первый объект озвучивания данных – это остаток сверхновой Кассиопея А, который находится в Млечном Пути на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Данный объект — это все, что осталось от некогда массивной звезды, которая закончила свою жизнь в результате мощного взрыва.

В центре Кассиопеи А находится нейтронная звезда – это очень плотный и маленький (примерно 20 км в диаметре) остаток ядра обычной звезды, которая взорвалась сверхновой. Это самая молодая нейтронная звезда в нашей галактике среди всех известных.

Звук на изображении остатка сверхновой начинается от нейтронной звезды в центре и перемещается к краю объекта.

Второй объект озвучивания данных – это туманность Тарантул, которая находится на расстоянии примерно 179 000 световых лет от нас в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Эта туманность представляет собой идеальный регион для изучения процесса формирования и эволюции новых звезд, похожих на Солнце.

Звук на изображении перемещается слева направо и воспроизводит звучание межзвездного, а также космических ветров, которые выпускают массивные звезды. Также представлено звучание газа, из которого возникают новые звезды.

Третий объект озвучивания данных – это спиральная галактика NGC 6872. Она более чем в 5 раз больше Млечного Пути и ее диаметр составляет 522 000 световых лет. Это самая большая спиральная галактика среди всех известных. На изображении можно увидеть в верхнем левом углу маленькую спиральную галактику, которую медленно притягивает к себе NGC 6872.

Звук на этом изображении движется по часовой стрелке и отображает горячий межзвездный газ, источники рентгеновского излучения, спиральные рукава галактики, где происходит образование новых звезд. также представлен звук фоновых галактик.

Как уже писал Фокус, самый далекий зонд NASA нашел неизвестную часть Солнечной системы. Новые данные указывают на то, что границы Солнечной системы находятся намного дальше, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что были получены новые фотографии поверхности Меркурия. Их сделали камеры космического аппарата BepiColombo, которому для выхода на орбиту вокруг планеты нужно совершить еще два гравитационных маневра.