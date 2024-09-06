Аппарат ЕКА подлетел ближе всех зондов к Меркурию: получены уникальные снимки планеты (фото)

BepiColombo пролетел мимо Меркурия ниже безопасной высоты, но это было необходимо для изменения траектории полета.

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Космический аппарат BepiColombo, который является совместным проектом Европейского и Японского космических агентств, 4 сентября совершил четвертый пролет мимо Меркурия. Аппарат сделал потрясающие снимки покрытой кратерами поверхности наименее изученной планеты Солнечной системы, пишет IFLScience.

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На самом деле аппарат BepiColombo состоит из двух зондов, соединенных несущим модулем, которые через 2 года начнут исследование наименее изученной планеты Солнечной системы — Меркурия.

К сожалению, еще в апреле этого года у BepiColombo возникли проблемы с двигателями, поэтому команда миссии решила направить его во время четвертого облета Меркурия ближе к поверхности планеты. Аппарат находится на расстоянии 165 км от Меркурия, хотя безопасная высота составляет 200 км. Это было необходимо для того, чтобы BepiColombo во время гравитационного маневра перешел на новую траекторию полета, которая несмотря на проблемы с двигателями позволит ему в ноябре 2026 года выйти на орбиту вокруг первой планеты от Солнца.

Космический аппарат BepiColombo, который является совместным проектом Европейского и Японского космических агентств, 4 сентября совершил четвертый пролет мимо Меркурия Фото: ESA

Впереди BepiColombo ожидают еще 2 облета Меркурия, которые позволят ему снизить скорость и выпустить два зонда на нужные орбиты для проведения исследований. По словам ученых из ЕКА, аппарат работает так, как нужно и находится на правильной траектории. А во время сближения с Меркурием он смог сделать несколько потрясающих снимков поверхности планеты.

Эти фотографии сделали камеры мониторинга состояния космического аппарата и не предназначены для съемки Меркурия. Пока что основные научные камеры не могут быть задействованы и начнут сою работу только после выхода BepiColombo на орбиту вокруг Меркурия.

Эти фотографии сделали камеры мониторинга состояния космического аппарата и не предназначены для съемки Меркурия Фото: ESA

На фотографиях видны большие кратеры, покрывающие Меркурий. Среди них кратер, который недавно получил свое название в честь новозеландской художницы Маргарет Стоддарт. Все кратеры на этой планете названы честь художников, композиторов и писателей. Также на фотографиях можно увидеть кратеры Матисс (назван в честь французского художника Анри Матисса) и Вивальди (назван в честь итальянского композитора Антонио Вивальди).

Все кратеры на Меркурии названы честь художников, композиторов и писателей Фото: ESA

По словам ученых, более подробные изображения поверхности Меркурия они ожидают получить в начале 2027 года.

Запущенный в космос в 2018 году BepiColombo явлется лишь третьим аппаратом в истории, который приблизился к Меркурию. Из-за того, что к это планете очень сложно долететь, она является наименее изученным миром в Солнечной системе.

Изначально BepiColombo должен был выйти на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года, но проблемы с двигателями заставили ученых изменить траекторию полета и это стало причиной того, что миссия достигнет своей цели почти на год позже.

Предыдущие аппараты, исследующие Меркурий, не подлетали к планете ближе, чем на 200 км. Поэтому теперь BepiColombo стал аппаратом, который подлетел ближе других зондов к Меркурию.

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